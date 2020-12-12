flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1866 A "Tipo 1864-1869" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1866 A "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1866 A "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC5,921,157

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1866
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:240 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1866 A "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (21)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1866 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 494 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 1400. La subasta tuvo lugar el 12 de diciembre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta Istra Numizmatika - 17 de enero de 2026
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta Istra Numizmatika - 17 de enero de 2026
VendedorIstra Numizmatika
Fecha17 de enero de 2026
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
21 $
Precio en la divisa de la subasta 20 EUR
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
119 $
Precio en la divisa de la subasta 119 USD
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta Palombo - 22 de enero de 2022
VendedorPalombo
Fecha22 de enero de 2022
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta Palombo - 12 de diciembre de 2020
VendedorPalombo
Fecha12 de diciembre de 2020
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
VendedorCoinhouse
Fecha15 de diciembre de 2018
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta iNumis - 5 de junio de 2018
VendedoriNumis
Fecha5 de junio de 2018
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta MDC Monaco - 20 de mayo de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha20 de mayo de 2017
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta Artemide Aste - 18 de febrero de 2015
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta Artemide Aste - 18 de febrero de 2015
VendedorArtemide Aste
Fecha18 de febrero de 2015
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta iNumis - 14 de octubre de 2014
VendedoriNumis
Fecha14 de octubre de 2014
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta iNumis - 3 de junio de 2014
VendedoriNumis
Fecha3 de junio de 2014
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta iNumis - 3 de junio de 2014
VendedoriNumis
Fecha3 de junio de 2014
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta Goldberg - 28 de enero de 2014
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta Goldberg - 28 de enero de 2014
VendedorGoldberg
Fecha28 de enero de 2014
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta iNumis - 4 de junio de 2013
VendedoriNumis
Fecha4 de junio de 2013
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta Aureo & Calicó - 28 de mayo de 2013
VendedorAureo & Calicó
Fecha28 de mayo de 2013
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta iNumis - 11 de diciembre de 2012
VendedoriNumis
Fecha11 de diciembre de 2012
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta Monnaies d'Antan - 14 de mayo de 2011
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha14 de mayo de 2011
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1866 A en subasta Cayón - 26 de febrero de 2010
VendedorCayón
Fecha26 de febrero de 2010
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1866. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1866. A es de 240 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1866 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1866 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1866. A?

Para vender 50 céntimos del 1866, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

