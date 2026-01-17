flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1865 A "Tipo 1864-1869" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1865 A "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1865 A "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC7,397,612

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1865
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:240 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1865 A "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (19)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1865 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 354 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 1200. La subasta tuvo lugar el 28 de enero de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1865 A en subasta MDC Monaco - 9 de marzo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de marzo de 2024
ConservaciónMS62 GENI
Precio
77 $
Precio en la divisa de la subasta 70 EUR
Francia 50 céntimos 1865 A en subasta cgb.fr - 23 de enero de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónMS63
Precio
179 $
Precio en la divisa de la subasta 165 EUR
Francia 50 céntimos 1865 A en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1865 A en subasta Katz - 11 de junio de 2023
VendedorKatz
Fecha11 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1865 A en subasta Pruvost - 15 de abril de 2023
VendedorPruvost
Fecha15 de abril de 2023
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1865 A en subasta Palombo - 28 de enero de 2023
VendedorPalombo
Fecha28 de enero de 2023
ConservaciónMS67 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1865 A en subasta Katz - 22 de diciembre de 2022
VendedorKatz
Fecha22 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1865 A en subasta cgb.fr - 7 de diciembre de 2021
Vendedorcgb.fr
Fecha7 de diciembre de 2021
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1865 A en subasta MDC Monaco - 29 de octubre de 2020
VendedorMDC Monaco
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónMS67 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1865 A en subasta Coinhouse - 29 de marzo de 2020
VendedorCoinhouse
Fecha29 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1865 A en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
VendedorCoinhouse
Fecha15 de diciembre de 2018
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1865 A en subasta WAG - 6 de mayo de 2018
VendedorWAG
Fecha6 de mayo de 2018
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1865 A en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1865 A en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1865 A en subasta Heritage - 26 de marzo de 2015
VendedorHeritage
Fecha26 de marzo de 2015
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1865 A en subasta Heritage Eur - 29 de noviembre de 2014
VendedorHeritage Eur
Fecha29 de noviembre de 2014
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1865 A en subasta CNG - 2 de agosto de 2014
VendedorCNG
Fecha2 de agosto de 2014
ConservaciónMS67 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1865 A en subasta Heritage Eur - 24 de mayo de 2014
VendedorHeritage Eur
Fecha24 de mayo de 2014
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1865 A en subasta Künker - 8 de marzo de 2005
VendedorKünker
Fecha8 de marzo de 2005
ConservaciónAU
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 50 céntimos 1865 A en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1865. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1865. A es de 240 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1865 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1865 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1865. A?

Para vender 50 céntimos del 1865, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
