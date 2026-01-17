flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1864 A "Tipo 1864-1869" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1864 A "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1864 A "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Patrick Guillard Collection

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC7,597,756

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1864
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:40 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1864 A "Tipo 1864-1869" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (40)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1864 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 561 vendido en la subasta Editions V. GADOURY por EUR 170. La subasta tuvo lugar el 2 de diciembre de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1864 A en subasta Patrick Guillard Collection - 15 de septiembre de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha15 de septiembre de 2025
ConservaciónMS64
Precio
Francia 50 céntimos 1864 A en subasta cgb.fr - 13 de mayo de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha13 de mayo de 2025
ConservaciónMS63
Precio
112 $
Precio en la divisa de la subasta 101 EUR
Francia 50 céntimos 1864 A en subasta Patrick Guillard Collection - 31 de enero de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónMS64
Precio
Francia 50 céntimos 1864 A en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de noviembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64
Precio
80 $
Precio en la divisa de la subasta 75 EUR
Francia 50 céntimos 1864 A en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1864 A en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1864 A en subasta Patrick Guillard Collection - 3 de junio de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS64
Precio
Francia 50 céntimos 1864 A en subasta NumisCorner - 26 de abril de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1864 A en subasta Patrick Guillard Collection - 20 de febrero de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha20 de febrero de 2024
ConservaciónMS64
Precio
Francia 50 céntimos 1864 A en subasta Patrick Guillard Collection - 25 de abril de 2023
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónMS64
Precio
Francia 50 céntimos 1864 A en subasta Stephen Album - 11 de abril de 2023
VendedorStephen Album
Fecha11 de abril de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1864 A en subasta Palombo - 28 de enero de 2023
VendedorPalombo
Fecha28 de enero de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1864 A en subasta Coinhouse - 18 de diciembre de 2022
VendedorCoinhouse
Fecha18 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1864 A en subasta Coins NB - 15 de octubre de 2022
VendedorCoins NB
Fecha15 de octubre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1864 A en subasta Coinhouse - 9 de octubre de 2022
VendedorCoinhouse
Fecha9 de octubre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1864 A en subasta Coinhouse - 26 de junio de 2022
VendedorCoinhouse
Fecha26 de junio de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1864 A en subasta Pruvost - 23 de enero de 2022
VendedorPruvost
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1864 A en subasta V. GADOURY - 3 de septiembre de 2021
VendedorV. GADOURY
Fecha3 de septiembre de 2021
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1864 A en subasta Aurea - 25 de marzo de 2021
VendedorAurea
Fecha25 de marzo de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1864 A en subasta Aurea - 25 de marzo de 2021
VendedorAurea
Fecha25 de marzo de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1864 A en subasta cgb.fr - 28 de abril de 2020
Vendedorcgb.fr
Fecha28 de abril de 2020
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1864. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1864. A es de 40 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1864 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1864 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1864. A?

Para vender 50 céntimos del 1864, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de Napoleón III BonaparteMonedas de Francia en 1864Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 50 céntimosSubastas numismáticas