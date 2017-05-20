flag
50 céntimos 1856 D "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1856 D "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1856 D "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0723 oz) 2,25 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,245,527

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1856
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaLyon
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:210 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1856 D "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (10)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1856 con marca de ceca D. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Lyon. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 46 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 400. La subasta tuvo lugar el 20 de mayo de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1856 D en subasta Coins NB - 19 de octubre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha19 de octubre de 2024
ConservaciónVF
Precio
7 $
Precio en la divisa de la subasta 6 EUR
Francia 50 céntimos 1856 D en subasta cgb.fr - 24 de octubre de 2023
Vendedorcgb.fr
Fecha24 de octubre de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1856 D en subasta cgb.fr - 25 de julio de 2023
Vendedorcgb.fr
Fecha25 de julio de 2023
ConservaciónMS60
Precio
Francia 50 céntimos 1856 D en subasta WAG - 12 de marzo de 2023
VendedorWAG
Fecha12 de marzo de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
213 $
Precio en la divisa de la subasta 200 EUR
Francia 50 céntimos 1856 D en subasta Palombo - 28 de enero de 2023
VendedorPalombo
Fecha28 de enero de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1856 D en subasta FEYDEAU BOURSE - 18 de febrero de 2022
VendedorFEYDEAU BOURSE
Fecha18 de febrero de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1856 D en subasta iNumis - 9 de marzo de 2021
VendedoriNumis
Fecha9 de marzo de 2021
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1856 D en subasta Florange - 15 de enero de 2021
VendedorFlorange
Fecha15 de enero de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1856 D en subasta MDC Monaco - 20 de mayo de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha20 de mayo de 2017
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1856 D en subasta Heritage - 12 de octubre de 2010
VendedorHeritage
Fecha12 de octubre de 2010
ConservaciónMS64 ANACS
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1856. D?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1856. D es de 210 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1856 con letras D?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1856 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1856. D?

Para vender 50 céntimos del 1856, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

