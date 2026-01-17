FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940
50 céntimos 1861 BB "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,900)
- Peso2,5 g
- Plata pura (0,0723 oz) 2,25 g
- Diámetro18 mm
- CantoEstriado
- AlineaciónMoneda (↑↓)
- Tirada UNC355,000
Descripción
- PaísFrancia
- PeríodoNapoleón III Bonaparte
- Valor nominal50 céntimos
- Año1861
- GobernanteNapoleón III Bonaparte
- Casa de monedaEstrasburgo
- PropósitoCirculación
¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1861. BB?
Para vender 50 céntimos del 1861, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
