FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1860 BB "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1860 BB "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1860 BB "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0723 oz) 2,25 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,917,472

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1860
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:240 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1860 BB "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (15)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1860 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 875 vendido en la subasta Editions V. GADOURY por EUR 600. La subasta tuvo lugar el 22 de octubre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1860 BB en subasta Rare Coins - 15 de febrero de 2025
VendedorRare Coins
Fecha15 de febrero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
242 $
Precio en la divisa de la subasta 22000 RUB
Francia 50 céntimos 1860 BB en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónAU
Precio
161 $
Precio en la divisa de la subasta 150 EUR
Francia 50 céntimos 1860 BB en subasta cgb.fr - 23 de enero de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónMS62
Precio
Francia 50 céntimos 1860 BB en subasta V. GADOURY - 23 de octubre de 2021
VendedorV. GADOURY
Fecha23 de octubre de 2021
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1860 BB en subasta Bertolami - 18 de mayo de 2019
VendedorBertolami
Fecha18 de mayo de 2019
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1860 BB en subasta iBelgica - 27 de marzo de 2019
VendedoriBelgica
Fecha27 de marzo de 2019
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1860 BB en subasta Coinhouse - 15 de diciembre de 2018
VendedorCoinhouse
Fecha15 de diciembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1860 BB en subasta 51 Gallery - 25 de abril de 2018
Vendedor51 Gallery
Fecha25 de abril de 2018
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1860 BB en subasta Rauch - 17 de marzo de 2018
VendedorRauch
Fecha17 de marzo de 2018
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1860 BB en subasta 51 Gallery - 9 de junio de 2017
Vendedor51 Gallery
Fecha9 de junio de 2017
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1860 BB en subasta Teutoburger - 10 de septiembre de 2016
VendedorTeutoburger
Fecha10 de septiembre de 2016
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1860 BB en subasta WAG - 13 de marzo de 2016
VendedorWAG
Fecha13 de marzo de 2016
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1860 BB en subasta Grün - 21 de noviembre de 2014
VendedorGrün
Fecha21 de noviembre de 2014
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1860 BB en subasta SINCONA - 16 de octubre de 2013
VendedorSINCONA
Fecha16 de octubre de 2013
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1860 BB en subasta Künker - 9 de febrero de 2012
VendedorKünker
Fecha9 de febrero de 2012
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1860. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1860. BB es de 240 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1860 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1860 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1860. BB?

Para vender 50 céntimos del 1860, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

