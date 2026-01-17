flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1859 BB "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1859 BB "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1859 BB "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0723 oz) 2,25 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,112,271

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1859
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:370 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1859 BB "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (22)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1859 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 491 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 2000. La subasta tuvo lugar el 12 de diciembre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1859 BB en subasta Pegasus Auctions - 30 de junio de 2024
VendedorPegasus Auctions
Fecha30 de junio de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
364 $
Precio en la divisa de la subasta 340 EUR
Francia 50 céntimos 1859 BB en subasta Künker - 8 de diciembre de 2023
VendedorKünker
Fecha8 de diciembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
135 $
Precio en la divisa de la subasta 125 EUR
Francia 50 céntimos 1859 BB en subasta Katz - 14 de mayo de 2023
VendedorKatz
Fecha14 de mayo de 2023
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1859 BB en subasta MDC Monaco - 22 de abril de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de abril de 2023
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1859 BB en subasta Palombo - 12 de diciembre de 2020
VendedorPalombo
Fecha12 de diciembre de 2020
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1859 BB en subasta iNumis - 24 de noviembre de 2019
VendedoriNumis
Fecha24 de noviembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1859 BB en subasta iNumis - 4 de junio de 2019
VendedoriNumis
Fecha4 de junio de 2019
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1859 BB en subasta iNumis - 5 de marzo de 2019
VendedoriNumis
Fecha5 de marzo de 2019
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1859 BB en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1859 BB en subasta Monnaies d'Antan - 19 de noviembre de 2016
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha19 de noviembre de 2016
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1859 BB en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1859 BB en subasta Monnaies d'Antan - 21 de mayo de 2016
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha21 de mayo de 2016
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1859 BB en subasta Monnaies d'Antan - 22 de noviembre de 2015
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha22 de noviembre de 2015
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1859 BB en subasta iNumis - 14 de octubre de 2014
VendedoriNumis
Fecha14 de octubre de 2014
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1859 BB en subasta iNumis - 18 de marzo de 2014
VendedoriNumis
Fecha18 de marzo de 2014
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1859 BB en subasta Rauch - 13 de diciembre de 2013
VendedorRauch
Fecha13 de diciembre de 2013
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1859 BB en subasta Grün - 15 de noviembre de 2013
VendedorGrün
Fecha15 de noviembre de 2013
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1859 BB en subasta WAG - 4 de agosto de 2013
VendedorWAG
Fecha4 de agosto de 2013
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1859 BB en subasta Höhn - 8 de diciembre de 2012
VendedorHöhn
Fecha8 de diciembre de 2012
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1859 BB en subasta iNumis - 23 de marzo de 2012
VendedoriNumis
Fecha23 de marzo de 2012
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1859 BB en subasta Künker - 22 de junio de 2011
VendedorKünker
Fecha22 de junio de 2011
ConservaciónAU
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1859. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1859. BB es de 370 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1859 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1859 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1859. BB?

Para vender 50 céntimos del 1859, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

