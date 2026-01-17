flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1862 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1862 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1862 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0723 oz) 2,25 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,549,468

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1862
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:110 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1862 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (25)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1862 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 429 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 192. La subasta tuvo lugar el 5 de diciembre de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1862 A en subasta MDC Monaco - 9 de noviembre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
162 $
Precio en la divisa de la subasta 140 EUR
Francia 50 céntimos 1862 A en subasta MDC Monaco - 31 de agosto de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónAU
Precio
117 $
Precio en la divisa de la subasta 100 EUR
Francia 50 céntimos 1862 A en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de julio de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de julio de 2025
ConservaciónAU50
Precio
Francia 50 céntimos 1862 A en subasta Künker - 7 de marzo de 2025
VendedorKünker
Fecha7 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1862 A en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63
Precio
Francia 50 céntimos 1862 A en subasta Patrick Guillard Collection - 9 de septiembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha9 de septiembre de 2024
ConservaciónAU50
Precio
Francia 50 céntimos 1862 A en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1862 A en subasta AB Philea & Myntkompaniet - 9 de marzo de 2024
VendedorAB Philea & Myntkompaniet
Fecha9 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1862 A en subasta Patrick Guillard Collection - 20 de febrero de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha20 de febrero de 2024
ConservaciónAU50
Precio
Francia 50 céntimos 1862 A en subasta Monnaies d'Antan - 27 de noviembre de 2021
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha27 de noviembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1862 A en subasta Jean ELSEN - 11 de septiembre de 2021
VendedorJean ELSEN
Fecha11 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1862 A en subasta Pruvost - 30 de mayo de 2021
VendedorPruvost
Fecha30 de mayo de 2021
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1862 A en subasta iNumis - 9 de octubre de 2018
VendedoriNumis
Fecha9 de octubre de 2018
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1862 A en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1862 A en subasta Teutoburger - 6 de diciembre de 2014
VendedorTeutoburger
Fecha6 de diciembre de 2014
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1862 A en subasta Jean ELSEN - 13 de septiembre de 2014
VendedorJean ELSEN
Fecha13 de septiembre de 2014
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1862 A en subasta ICE - 17 de mayo de 2014
VendedorICE
Fecha17 de mayo de 2014
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1862 A en subasta Grün - 15 de noviembre de 2013
VendedorGrün
Fecha15 de noviembre de 2013
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1862 A en subasta iNumis - 22 de octubre de 2013
VendedoriNumis
Fecha22 de octubre de 2013
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1862 A en subasta cgb.fr - 5 de diciembre de 2012
Vendedorcgb.fr
Fecha5 de diciembre de 2012
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1862 A en subasta Goldberg - 31 de mayo de 2012
Francia 50 céntimos 1862 A en subasta Goldberg - 31 de mayo de 2012
VendedorGoldberg
Fecha31 de mayo de 2012
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1862. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1862. A es de 110 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1862 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1862 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1862. A?

Para vender 50 céntimos del 1862, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de Napoleón III BonaparteMonedas de Francia en 1862Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 50 céntimosSubastas numismáticas