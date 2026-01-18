flag
50 céntimos 1860 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1860 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1860 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: iNumis

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0723 oz) 2,25 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,656,824

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1860
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:50 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1860 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (36)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1860 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 793 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 550. La subasta tuvo lugar el 21 de octubre de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta COINSNET - 31 de agosto de 2025
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta COINSNET - 31 de agosto de 2025
VendedorCOINSNET
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
10 $
Precio en la divisa de la subasta 35 PLN
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
71 $
Precio en la divisa de la subasta 65 EUR
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta Coin Cabinet - 26 de marzo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de marzo de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta Numismatica Ferrarese - 19 de noviembre de 2023
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta COINSNET - 3 de septiembre de 2023
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta COINSNET - 3 de septiembre de 2023
VendedorCOINSNET
Fecha3 de septiembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta Heritage - 27 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha27 de julio de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta Heritage - 27 de julio de 2023
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta Heritage - 27 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha27 de julio de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta Numismatica Ferrarese - 2 de julio de 2023
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha2 de julio de 2023
ConservaciónF
Precio
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta cgb.fr - 25 de abril de 2023
Vendedorcgb.fr
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta Heritage - 22 de septiembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha22 de septiembre de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta Heritage - 22 de septiembre de 2022
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta Heritage - 22 de septiembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha22 de septiembre de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2022
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2022
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2022
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta cgb.fr - 7 de junio de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha7 de junio de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta Monedalia.es - 30 de noviembre de 2021
VendedorMonedalia.es
Fecha30 de noviembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta Palombo - 12 de diciembre de 2020
VendedorPalombo
Fecha12 de diciembre de 2020
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta Katz - 30 de abril de 2020
VendedorKatz
Fecha30 de abril de 2020
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta iNumis - 8 de octubre de 2019
VendedoriNumis
Fecha8 de octubre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1860 A en subasta cgb.fr - 30 de julio de 2019
Vendedorcgb.fr
Fecha30 de julio de 2019
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1860. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1860. A es de 50 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1860 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1860 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1860. A?

Para vender 50 céntimos del 1860, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

