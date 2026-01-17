flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1859 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1859 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1859 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: H.D. Rauch

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0723 oz) 2,25 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,880,473

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1859
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:150 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1859 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (31)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1859 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 63466 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 492. La subasta tuvo lugar el 14 de septiembre de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1859 A en subasta Stephen Album - 15 de julio de 2025
VendedorStephen Album
Fecha15 de julio de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
264 $
Precio en la divisa de la subasta 264 USD
Francia 50 céntimos 1859 A en subasta Stack's - 25 de febrero de 2025
VendedorStack's
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1859 A en subasta SHENBERG AUCTION - 26 de enero de 2025
VendedorSHENBERG AUCTION
Fecha26 de enero de 2025
ConservaciónXF
Precio
9 $
Precio en la divisa de la subasta 9 EUR
Francia 50 céntimos 1859 A en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1859 A en subasta NumisCorner - 15 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha15 de junio de 2024
ConservaciónMS62 GENI
Precio
Francia 50 céntimos 1859 A en subasta Katz - 14 de enero de 2024
VendedorKatz
Fecha14 de enero de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1859 A en subasta Münzen Gut-Lynt - 25 de junio de 2023
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1859 A en subasta MDC Monaco - 22 de abril de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de abril de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1859 A en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1859 A en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2022
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1859 A en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2022
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1859 A en subasta Aurea - 6 de octubre de 2021
VendedorAurea
Fecha6 de octubre de 2021
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1859 A en subasta Inasta - 2 de julio de 2020
VendedorInasta
Fecha2 de julio de 2020
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1859 A en subasta Rauch - 13 de diciembre de 2019
VendedorRauch
Fecha13 de diciembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1859 A en subasta Monnaies d'Antan - 19 de noviembre de 2016
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha19 de noviembre de 2016
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1859 A en subasta Monnaies d'Antan - 21 de mayo de 2016
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha21 de mayo de 2016
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1859 A en subasta Teutoburger - 6 de septiembre de 2014
VendedorTeutoburger
Fecha6 de septiembre de 2014
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1859 A en subasta iNumis - 3 de junio de 2014
VendedoriNumis
Fecha3 de junio de 2014
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1859 A en subasta ICE - 17 de mayo de 2014
VendedorICE
Fecha17 de mayo de 2014
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1859 A en subasta Monnaies d'Antan - 17 de mayo de 2014
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha17 de mayo de 2014
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1859 A en subasta iNumis - 18 de marzo de 2014
VendedoriNumis
Fecha18 de marzo de 2014
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1859. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1859. A es de 150 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1859 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1859 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1859. A?

Para vender 50 céntimos del 1859, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

