50 céntimos 1858 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)
Foto hecha por: MDC Monaco
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,900)
- Peso2,5 g
- Plata pura (0,0723 oz) 2,25 g
- Diámetro18 mm
- CantoEstriado
- AlineaciónMoneda (↑↓)
- Tirada UNC5,558,511
Descripción
- PaísFrancia
- PeríodoNapoleón III Bonaparte
- Valor nominal50 céntimos
- Año1858
- GobernanteNapoleón III Bonaparte
- Casa de monedaParís
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1858 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 709596 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 870. La subasta tuvo lugar el 6 de junio de 2023.
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1858. A?
Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1858. A es de 150 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1858 con letras A?
La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1858 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1858. A?
Para vender 50 céntimos del 1858, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.