50 céntimos 1858 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1858 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1858 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0723 oz) 2,25 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC5,558,511

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1858
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:150 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1858 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (46)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1858 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 709596 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 870. La subasta tuvo lugar el 6 de junio de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1858 A en subasta Katz - 21 de septiembre de 2025
VendedorKatz
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
42 $
Precio en la divisa de la subasta 36 EUR
Francia 50 céntimos 1858 A en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de julio de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de julio de 2025
ConservaciónMS62
Precio
Francia 50 céntimos 1858 A en subasta Patrick Guillard Collection - 9 de septiembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha9 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62
Precio
Francia 50 céntimos 1858 A en subasta WAG - 1 de septiembre de 2024
VendedorWAG
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
221 $
Precio en la divisa de la subasta 200 EUR
Francia 50 céntimos 1858 A en subasta Chiswick Auctions - 26 de mayo de 2024
VendedorChiswick Auctions
Fecha26 de mayo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1858 A en subasta MDC Monaco - 9 de marzo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de marzo de 2024
ConservaciónMS62 GENI
Precio
Francia 50 céntimos 1858 A en subasta Patrick Guillard Collection - 20 de febrero de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha20 de febrero de 2024
ConservaciónMS62
Precio
Francia 50 céntimos 1858 A en subasta Antivm Numismatica - 29 de diciembre de 2023
VendedorAntivm Numismatica
Fecha29 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1858 A en subasta Stack's - 23 de agosto de 2023
VendedorStack's
Fecha23 de agosto de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1858 A en subasta Münzen Gut-Lynt - 25 de junio de 2023
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1858 A en subasta cgb.fr - 6 de junio de 2023
Vendedorcgb.fr
Fecha6 de junio de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1858 A en subasta Olivier Goujon - 12 de mayo de 2023
VendedorOlivier Goujon
Fecha12 de mayo de 2023
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1858 A en subasta Numismática Leilões - 24 de enero de 2023
VendedorNumismática Leilões
Fecha24 de enero de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1858 A en subasta cgb.fr - 24 de enero de 2023
Vendedorcgb.fr
Fecha24 de enero de 2023
ConservaciónAU53
Precio
Francia 50 céntimos 1858 A en subasta Patrick Guillard Collection - 30 de septiembre de 2022
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha30 de septiembre de 2022
ConservaciónMS62
Precio
Francia 50 céntimos 1858 A en subasta cgb.fr - 26 de abril de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha26 de abril de 2022
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1858 A en subasta cgb.fr - 3 de agosto de 2021
Vendedorcgb.fr
Fecha3 de agosto de 2021
ConservaciónMS62
Precio
Francia 50 céntimos 1858 A en subasta cgb.fr - 27 de julio de 2021
Vendedorcgb.fr
Fecha27 de julio de 2021
ConservaciónMS62
Precio
Francia 50 céntimos 1858 A en subasta Monnaies d'Antan - 29 de mayo de 2021
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha29 de mayo de 2021
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1858 A en subasta Inasta - 27 de abril de 2021
VendedorInasta
Fecha27 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
Francia 50 céntimos 1858 A en subasta iNumis - 9 de marzo de 2021
VendedoriNumis
Fecha9 de marzo de 2021
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1858. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1858. A es de 150 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1858 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1858 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1858. A?

Para vender 50 céntimos del 1858, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

