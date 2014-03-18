flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1857 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1857 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1857 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Patrick Guillard Collection

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0723 oz) 2,25 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,631,861

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1857
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:35 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1857 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (25)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1857 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 4738 vendido en la subasta Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. por USD 288. La subasta tuvo lugar el 27 de mayo de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1857 A en subasta Patrick Guillard Collection - 15 de septiembre de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha15 de septiembre de 2025
ConservaciónMS63
Precio
Francia 50 céntimos 1857 A en subasta CHS Basel Numismatics - 12 de febrero de 2025
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1857 A en subasta CHS Basel Numismatics - 4 de diciembre de 2024
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha4 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1857 A en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de noviembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónMS63
Precio
Francia 50 céntimos 1857 A en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
140 $
Precio en la divisa de la subasta 125 EUR
Francia 50 céntimos 1857 A en subasta CHS Basel Numismatics - 10 de septiembre de 2024
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha10 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1857 A en subasta CHS Basel Numismatics - 6 de junio de 2024
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha6 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1857 A en subasta NumisCorner - 26 de abril de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1857 A en subasta CHS Basel Numismatics - 9 de abril de 2024
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha9 de abril de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1857 A en subasta Patrick Guillard Collection - 20 de febrero de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha20 de febrero de 2024
ConservaciónMS63
Precio
Francia 50 céntimos 1857 A en subasta CHS Basel Numismatics - 31 de octubre de 2023
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha31 de octubre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1857 A en subasta CHS Basel Numismatics - 1 de agosto de 2023
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha1 de agosto de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1857 A en subasta Münzen Gut-Lynt - 25 de junio de 2023
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
77 $
Precio en la divisa de la subasta 70 EUR
Francia 50 céntimos 1857 A en subasta CHS Basel Numismatics - 11 de diciembre de 2022
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1857 A en subasta Monnaies d'Antan - 26 de noviembre de 2022
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha26 de noviembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1857 A en subasta Patrick Guillard Collection - 30 de septiembre de 2022
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha30 de septiembre de 2022
ConservaciónAU55
Precio
Francia 50 céntimos 1857 A en subasta Auction World - 21 de octubre de 2018
VendedorAuction World
Fecha21 de octubre de 2018
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1857 A en subasta Beaussant Lefèvre - 1 de junio de 2018
VendedorBeaussant Lefèvre
Fecha1 de junio de 2018
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1857 A en subasta Coinhouse - 16 de diciembre de 2017
VendedorCoinhouse
Fecha16 de diciembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1857 A en subasta Jean ELSEN - 13 de septiembre de 2014
VendedorJean ELSEN
Fecha13 de septiembre de 2014
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1857 A en subasta iNumis - 18 de marzo de 2014
VendedoriNumis
Fecha18 de marzo de 2014
ConservaciónVF
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 50 céntimos 1857 A en subasta NOONANS - 27 de enero de 2026
VendedorNOONANS
Fecha27 de enero de 2026
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1857. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1857. A es de 35 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1857 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1857 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1857. A?

Para vender 50 céntimos del 1857, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
