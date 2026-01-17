flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1856 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1856 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1856 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Stack's Bowers

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0723 oz) 2,25 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,436,299

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1856
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:390 USD
Precio promedio (PROOF):4100 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1856 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (19)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1856 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 773 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 14500. La subasta tuvo lugar el 22 de octubre de 2016.

Francia 50 céntimos 1856 A en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónSP63 PCGS
Precio
688 $
Precio en la divisa de la subasta 650 EUR
Francia 50 céntimos 1856 A en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónSP63 PCGS
Precio
688 $
Precio en la divisa de la subasta 650 EUR
Francia 50 céntimos 1856 A en subasta Katz - 14 de abril de 2024
VendedorKatz
Fecha14 de abril de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1856 A en subasta Olivier Goujon - 12 de mayo de 2023
VendedorOlivier Goujon
Fecha12 de mayo de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1856 A en subasta Tauler & Fau - 6 de marzo de 2023
VendedorTauler & Fau
Fecha6 de marzo de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1856 A en subasta MDC Monaco - 4 de junio de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de junio de 2022
ConservaciónPF62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1856 A en subasta cgb.fr - 7 de diciembre de 2021
Vendedorcgb.fr
Fecha7 de diciembre de 2021
ConservaciónMS60
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1856 A en subasta WAG - 16 de febrero de 2020
VendedorWAG
Fecha16 de febrero de 2020
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1856 A en subasta Schulman - 1 de marzo de 2018
VendedorSchulman
Fecha1 de marzo de 2018
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1856 A en subasta Palombo - 22 de octubre de 2016
VendedorPalombo
Fecha22 de octubre de 2016
ConservaciónPF64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1856 A en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1856 A en subasta iNumis - 13 de octubre de 2015
VendedoriNumis
Fecha13 de octubre de 2015
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1856 A en subasta Stack's - 14 de enero de 2015
Francia 50 céntimos 1856 A en subasta Stack's - 14 de enero de 2015
VendedorStack's
Fecha14 de enero de 2015
ConservaciónPF64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1856 A en subasta Heritage - 24 de abril de 2014
Francia 50 céntimos 1856 A en subasta Heritage - 24 de abril de 2014
VendedorHeritage
Fecha24 de abril de 2014
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1856 A en subasta SINCONA - 16 de octubre de 2013
VendedorSINCONA
Fecha16 de octubre de 2013
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1856 A en subasta SINCONA - 29 de mayo de 2013
VendedorSINCONA
Fecha29 de mayo de 2013
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1856 A en subasta Heritage - 11 de septiembre de 2012
Francia 50 céntimos 1856 A en subasta Heritage - 11 de septiembre de 2012
VendedorHeritage
Fecha11 de septiembre de 2012
ConservaciónPF64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1856 A en subasta Palombo - 27 de noviembre de 2011
VendedorPalombo
Fecha27 de noviembre de 2011
ConservaciónSP63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1856 A en subasta Stack's - 10 de diciembre de 2009
Francia 50 céntimos 1856 A en subasta Stack's - 10 de diciembre de 2009
VendedorStack's
Fecha10 de diciembre de 2009
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1856. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1856. A es de 390 USD para las monedas de acuñación regular y de 4100 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1856 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1856 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1856. A?

Para vender 50 céntimos del 1856, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

