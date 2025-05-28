flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1855 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1855 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1855 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0723 oz) 2,25 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC400,259

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1855
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:160 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1855 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (17)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1855 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 193 vendido en la subasta Patrick Guillard Collection por EUR 350. La subasta tuvo lugar el 28 de mayo de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1855 A en subasta Patrick Guillard Collection - 28 de mayo de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónMS61
Precio
397 $
Precio en la divisa de la subasta 350 EUR
Francia 50 céntimos 1855 A en subasta cgb.fr - 1 de abril de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha1 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
124 $
Precio en la divisa de la subasta 115 EUR
Francia 50 céntimos 1855 A en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1855 A en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de noviembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónMS61
Precio
Francia 50 céntimos 1855 A en subasta Coins NB - 5 de octubre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1855 A en subasta Patrick Guillard Collection - 3 de junio de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS61
Precio
Francia 50 céntimos 1855 A en subasta Patrick Guillard Collection - 23 de octubre de 2023
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha23 de octubre de 2023
ConservaciónMS61
Precio
Francia 50 céntimos 1855 A en subasta Patrick Guillard Collection - 30 de septiembre de 2022
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha30 de septiembre de 2022
ConservaciónMS61
Precio
Francia 50 céntimos 1855 A en subasta cgb.fr - 8 de marzo de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha8 de marzo de 2022
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1855 A en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1855 A en subasta Monnaies d'Antan - 22 de noviembre de 2015
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha22 de noviembre de 2015
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1855 A en subasta Monnaies d'Antan - 23 de mayo de 2015
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha23 de mayo de 2015
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1855 A en subasta iNumis - 10 de marzo de 2015
VendedoriNumis
Fecha10 de marzo de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1855 A en subasta Rauch - 12 de diciembre de 2014
VendedorRauch
Fecha12 de diciembre de 2014
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1855 A en subasta Jean ELSEN - 13 de septiembre de 2014
VendedorJean ELSEN
Fecha13 de septiembre de 2014
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1855 A en subasta cgb.fr - 18 de junio de 2014
Vendedorcgb.fr
Fecha18 de junio de 2014
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1855 A en subasta Grün - 15 de noviembre de 2013
VendedorGrün
Fecha15 de noviembre de 2013
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1855. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1855. A es de 160 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1855 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1855 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1855. A?

Para vender 50 céntimos del 1855, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de Napoleón III BonaparteMonedas de Francia en 1855Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 50 céntimosSubastas numismáticas