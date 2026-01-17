flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1854 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1854 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1854 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Auctiones GmbH

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0723 oz) 2,25 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,080,234

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1854
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1900 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1854 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (27)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1854 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 383 vendido en la subasta FARRANDO por EUR 28000. La subasta tuvo lugar el 9 de abril de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1854 A en subasta FARRANDO - 11 de abril de 2025
VendedorFARRANDO
Fecha11 de abril de 2025
ConservaciónUNC
Precio
31521 $
Precio en la divisa de la subasta 28000 EUR
Francia 50 céntimos 1854 A en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
76 $
Precio en la divisa de la subasta 70 EUR
Francia 50 céntimos 1854 A en subasta Heritage - 23 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha23 de mayo de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1854 A en subasta Heritage - 23 de mayo de 2024
Francia 50 céntimos 1854 A en subasta Heritage - 23 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha23 de mayo de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1854 A en subasta cgb.fr - 23 de enero de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónAU55
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1854 A en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1854 A en subasta cgb.fr - 25 de octubre de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha25 de octubre de 2022
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1854 A en subasta Goldberg - 30 de junio de 2022
Francia 50 céntimos 1854 A en subasta Goldberg - 30 de junio de 2022
VendedorGoldberg
Fecha30 de junio de 2022
ConservaciónSP62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1854 A en subasta iNumis - 9 de mayo de 2022
VendedoriNumis
Fecha9 de mayo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1854 A en subasta cgb.fr - 26 de abril de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha26 de abril de 2022
ConservaciónMS61
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1854 A en subasta Pruvost - 30 de mayo de 2021
VendedorPruvost
Fecha30 de mayo de 2021
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1854 A en subasta Auctiones - 21 de marzo de 2021
VendedorAuctiones
Fecha21 de marzo de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1854 A en subasta Florange - 15 de enero de 2021
VendedorFlorange
Fecha15 de enero de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 50 céntimos 1854 A en subasta Auctiones - 20 de septiembre de 2020
VendedorAuctiones
Fecha20 de septiembre de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1854 A en subasta cgb.fr - 10 de marzo de 2020
Vendedorcgb.fr
Fecha10 de marzo de 2020
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1854 A en subasta MDC Monaco - 14 de noviembre de 2019
VendedorMDC Monaco
Fecha14 de noviembre de 2019
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1854 A en subasta Pliego - 29 de octubre de 2018
VendedorPliego
Fecha29 de octubre de 2018
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1854 A en subasta Pliego - 24 de noviembre de 2017
VendedorPliego
Fecha24 de noviembre de 2017
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1854 A en subasta Pliego - 28 de junio de 2017
VendedorPliego
Fecha28 de junio de 2017
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1854 A en subasta Rauch - 13 de diciembre de 2013
VendedorRauch
Fecha13 de diciembre de 2013
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1854 A en subasta iNumis - 4 de junio de 2013
VendedoriNumis
Fecha4 de junio de 2013
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1854. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1854. A es de 1900 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1854 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1854 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1854. A?

Para vender 50 céntimos del 1854, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

