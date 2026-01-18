flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1853 A "Tipo 1853-1863" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 50 céntimos 1853 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 50 céntimos 1853 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Olivier Goujon Numismatique

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0723 oz) 2,25 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC153,830

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1853
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:460 USD
Precio promedio (PROOF):4000 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1853 A "Tipo 1853-1863" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (33)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1853 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 43 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 4200. La subasta tuvo lugar el 20 de mayo de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1853 A en subasta cgb.fr - 2 de diciembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha2 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
534 $
Precio en la divisa de la subasta 460 EUR
Francia 50 céntimos 1853 A en subasta cgb.fr - 23 de septiembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
590 $
Precio en la divisa de la subasta 500 EUR
Francia 50 céntimos 1853 A en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1853 A en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónSP65 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1853 A en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónAU50
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1853 A en subasta NumisCorner - 26 de abril de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónAU50
Precio
Francia 50 céntimos 1853 A en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1853 A en subasta Olivier Goujon - 12 de mayo de 2023
VendedorOlivier Goujon
Fecha12 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1853 A en subasta MDC Monaco - 21 de octubre de 2021
VendedorMDC Monaco
Fecha21 de octubre de 2021
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1853 A en subasta cgb.fr - 15 de junio de 2021
Vendedorcgb.fr
Fecha15 de junio de 2021
ConservaciónMS63
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1853 A en subasta cgb.fr - 8 de diciembre de 2020
Vendedorcgb.fr
Fecha8 de diciembre de 2020
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1853 A en subasta cgb.fr - 8 de diciembre de 2020
Vendedorcgb.fr
Fecha8 de diciembre de 2020
ConservaciónMS65 GENI
Precio
Francia 50 céntimos 1853 A en subasta cgb.fr - 10 de marzo de 2020
Vendedorcgb.fr
Fecha10 de marzo de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1853 A en subasta iNumis - 24 de noviembre de 2019
VendedoriNumis
Fecha24 de noviembre de 2019
ConservaciónAU
Precio
Francia 50 céntimos 1853 A en subasta cgb.fr - 10 de septiembre de 2019
Vendedorcgb.fr
Fecha10 de septiembre de 2019
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1853 A en subasta cgb.fr - 5 de marzo de 2019
Vendedorcgb.fr
Fecha5 de marzo de 2019
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1853 A en subasta iNumis - 5 de marzo de 2019
VendedoriNumis
Fecha5 de marzo de 2019
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 50 céntimos 1853 A en subasta WAG - 3 de junio de 2018
VendedorWAG
Fecha3 de junio de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1853 A en subasta iNumis - 6 de marzo de 2018
VendedoriNumis
Fecha6 de marzo de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1853 A en subasta Heritage - 8 de enero de 2018
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2018
ConservaciónPF64 PCGS
Precio
******
******
Francia 50 céntimos 1853 A en subasta Palombo - 22 de octubre de 2017
VendedorPalombo
Fecha22 de octubre de 2017
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
******
¿Dónde comprar?
Francia 50 céntimos 1853 A en subasta Spink - 18 de enero de 2026
VendedorSpink
Fecha18 de enero de 2026
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1853. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1853. A es de 460 USD para las monedas de acuñación regular y de 4000 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1853 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1853 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1853. A?

Para vender 50 céntimos del 1853, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
