FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

50 céntimos 1852 A (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso2,5 g
  • Plata pura (0,0723 oz) 2,25 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,010,000

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal50 céntimos
  • Año1852
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:80 USD
Precio promedio (PROOF):1000 USD
Gráfico de ventas en subastas 50 céntimos 1852 A - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (74)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 50 céntimos de 1852 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30417 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 5520. La subasta tuvo lugar el 7 de enero de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 50 céntimos 1852 A en subasta Katz - 21 de septiembre de 2025
VendedorKatz
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
89 $
Precio en la divisa de la subasta 76 EUR
Francia 50 céntimos 1852 A en subasta Coins NB - 13 de septiembre de 2025
VendedorCoins NB
Fecha13 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
19 $
Precio en la divisa de la subasta 16 EUR
Francia 50 céntimos 1852 A en subasta Patrick Guillard Collection - 28 de mayo de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1852 A en subasta Rauch - 29 de marzo de 2025
VendedorRauch
Fecha29 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1852 A en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de noviembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónAU53
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1852 A en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
VendedorStack's
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1852 A en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónMS60
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1852 A en subasta Stephen Album - 22 de septiembre de 2024
VendedorStephen Album
Fecha22 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 50 céntimos 1852 A en subasta Patrick Guillard Collection - 9 de septiembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha9 de septiembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1852 A en subasta Patrick Guillard Collection - 3 de junio de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónAU53
Precio
Francia 50 céntimos 1852 A en subasta Monnaies d'Antan - 25 de noviembre de 2023
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha25 de noviembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1852 A en subasta Katz - 14 de mayo de 2023
VendedorKatz
Fecha14 de mayo de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1852 A en subasta Patrick Guillard Collection - 25 de abril de 2023
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 50 céntimos 1852 A en subasta Ibrahim's Collectibles - 5 de marzo de 2023
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha5 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1852 A en subasta Olivier Goujon - 24 de febrero de 2023
VendedorOlivier Goujon
Fecha24 de febrero de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1852 A en subasta RedSquare - 3 de diciembre de 2022
VendedorRedSquare
Fecha3 de diciembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1852 A en subasta Monnaies d'Antan - 26 de noviembre de 2022
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha26 de noviembre de 2022
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1852 A en subasta Numismatica Ranieri - 29 de octubre de 2022
VendedorNumismatica Ranieri
Fecha29 de octubre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1852 A en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2022
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1852 A en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2022
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 50 céntimos 1852 A en subasta NOONANS - 14 de julio de 2022
VendedorNOONANS
Fecha14 de julio de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Francia 50 céntimos 1852 A en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta
Francia 50 céntimos 1852 A en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónUNC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 50 céntimos del 1852. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 50 céntimos del 1852. A es de 80 USD para las monedas de acuñación regular y de 1000 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 céntimos del 1852 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 50 céntimos del 1852 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 50 céntimos del 1852. A?

Para vender 50 céntimos del 1852, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
