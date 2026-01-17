flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1862 "Tipo 1861-1870". Sin casa de la moneda (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Variedad: Sin casa de la moneda

Anverso 5 francos 1862 "Tipo 1861-1870" Sin casa de la moneda - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1862 "Tipo 1861-1870" Sin casa de la moneda - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1862
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:940 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1862 "Tipo 1861-1870" Sin casa de la moneda - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (12)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1862 . Sin casa de la moneda. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 977 vendido en la subasta iNumis por EUR 2000. La subasta tuvo lugar el 5 de marzo de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1862 en subasta cgb.fr - 6 de diciembre de 2022
Vendedorcgb.fr
Fecha6 de diciembre de 2022
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
1522 $
Precio en la divisa de la subasta 1450 EUR
Francia 5 francos 1862 en subasta Chaponnière - 18 de octubre de 2020
VendedorChaponnière
Fecha18 de octubre de 2020
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1862 en subasta Stephen Album - 14 de septiembre de 2019
VendedorStephen Album
Fecha14 de septiembre de 2019
ConservaciónVF30 ICCS
Precio
400 $
Precio en la divisa de la subasta 400 USD
Francia 5 francos 1862 en subasta cgb.fr - 10 de septiembre de 2019
Vendedorcgb.fr
Fecha10 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 5 francos 1862 en subasta iNumis - 5 de marzo de 2019
VendedoriNumis
Fecha5 de marzo de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 5 francos 1862 en subasta MDC Monaco - 15 de noviembre de 2018
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de noviembre de 2018
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1862 en subasta iNumis - 9 de octubre de 2018
VendedoriNumis
Fecha9 de octubre de 2018
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
******
Francia 5 francos 1862 en subasta Boule - 9 de diciembre de 2016
VendedorBoule
Fecha9 de diciembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1862 en subasta ICE - 7 de diciembre de 2013
VendedorICE
Fecha7 de diciembre de 2013
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1862 en subasta Jean ELSEN - 15 de junio de 2013
VendedorJean ELSEN
Fecha15 de junio de 2013
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 5 francos 1862 en subasta iNumis - 23 de marzo de 2012
VendedoriNumis
Fecha23 de marzo de 2012
ConservaciónF
Precio
******
Francia 5 francos 1862 en subasta Heritage - 21 de septiembre de 2008
VendedorHeritage
Fecha21 de septiembre de 2008
ConservaciónVF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1862?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1862 es de 940 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1862?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1862 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1862?

Para vender 5 francos del 1862, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

