flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1870 BB "Tipo 1861-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1870 BB "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1870 BB "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,054,764

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1870
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:200 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1870 BB "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (157)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1870 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 483 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 3000. La subasta tuvo lugar el 12 de diciembre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1870 BB en subasta BAC - 13 de enero de 2026
VendedorBAC
Fecha13 de enero de 2026
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1870 BB en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 de diciembre de 2025
Francia 5 francos 1870 BB en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 de diciembre de 2025
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha17 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
39 $
Precio en la divisa de la subasta 140 PLN
Francia 5 francos 1870 BB en subasta Monnaies d'Antan - 22 de noviembre de 2025
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha22 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
115 $
Precio en la divisa de la subasta 100 EUR
Francia 5 francos 1870 BB en subasta Höhn - 15 de noviembre de 2025
VendedorHöhn
Fecha15 de noviembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 BB en subasta GINZA - 11 de octubre de 2025
VendedorGINZA
Fecha11 de octubre de 2025
ConservaciónMS60 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 BB en subasta BAC - 30 de septiembre de 2025
VendedorBAC
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1870 BB en subasta Stephen Album - 21 de septiembre de 2025
VendedorStephen Album
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 BB en subasta Künker - 19 de septiembre de 2025
VendedorKünker
Fecha19 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 BB en subasta Aureo & Calicó - 18 de septiembre de 2025
VendedorAureo & Calicó
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 BB en subasta Teutoburger - 13 de septiembre de 2025
VendedorTeutoburger
Fecha13 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 BB en subasta Nomisma - 3 de julio de 2025
Francia 5 francos 1870 BB en subasta Nomisma - 3 de julio de 2025
VendedorNomisma
Fecha3 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1870 BB en subasta Rio de la Plata - 13 de junio de 2025
VendedorRio de la Plata
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 BB en subasta San Martino - 8 de junio de 2025
Francia 5 francos 1870 BB en subasta San Martino - 8 de junio de 2025
VendedorSan Martino
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1870 BB en subasta San Martino - 8 de junio de 2025
Francia 5 francos 1870 BB en subasta San Martino - 8 de junio de 2025
VendedorSan Martino
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1870 BB en subasta BAC - 27 de mayo de 2025
VendedorBAC
Fecha27 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1870 BB en subasta Istra Numizmatika - 16 de febrero de 2025
Francia 5 francos 1870 BB en subasta Istra Numizmatika - 16 de febrero de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha16 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 BB en subasta Auction World - 26 de enero de 2025
VendedorAuction World
Fecha26 de enero de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 BB en subasta BAC - 14 de enero de 2025
VendedorBAC
Fecha14 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1870 BB en subasta Rare Coins - 20 de diciembre de 2024
VendedorRare Coins
Fecha20 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 5 francos 1870 BB en subasta Aureo & Calicó - 10 de diciembre de 2024
VendedorAureo & Calicó
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1870 BB en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 de noviembre de 2024
Francia 5 francos 1870 BB en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 de noviembre de 2024
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha29 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1870. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1870. BB es de 200 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1870 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1870 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1870. BB?

Para vender 5 francos del 1870, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de Napoleón III BonaparteMonedas de Francia en 1870Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 5 francosSubastas numismáticas