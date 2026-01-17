flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1869 BB "Tipo 1861-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1869 BB "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1869 BB "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC9,596,966

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1869
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:200 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1869 BB "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (300)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1869 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 24189 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2640. La subasta tuvo lugar el 22 de diciembre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1869 BB en subasta London Coin Centre Inc. - 11 de enero de 2026
Francia 5 francos 1869 BB en subasta London Coin Centre Inc. - 11 de enero de 2026
VendedorLondon Coin Centre Inc.
Fecha11 de enero de 2026
ConservaciónXF
Precio
100 CAD
Precio en la divisa de la subasta 100 CAD
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2025
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
2640 $
Precio en la divisa de la subasta 2640 USD
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2025
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2025
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2025
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Heritage - 11 de diciembre de 2025
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Heritage - 11 de diciembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Heritage - 11 de diciembre de 2025
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Heritage - 11 de diciembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Heritage - 11 de diciembre de 2025
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Heritage - 11 de diciembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Heritage - 11 de diciembre de 2025
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Heritage - 11 de diciembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Heritage - 11 de diciembre de 2025
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Heritage - 11 de diciembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Heritage - 11 de diciembre de 2025
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Heritage - 11 de diciembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Thesaurus - 10 de diciembre de 2025
VendedorThesaurus
Fecha10 de diciembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Numisbalt - 7 de diciembre de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha7 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 de noviembre de 2025
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 de noviembre de 2025
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha28 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 de noviembre de 2025
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 de noviembre de 2025
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha28 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Katz - 16 de noviembre de 2025
VendedorKatz
Fecha16 de noviembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Stack's - 4 de noviembre de 2025
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Stack's - 4 de noviembre de 2025
VendedorStack's
Fecha4 de noviembre de 2025
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Tauler & Fau - 30 de octubre de 2025
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Tauler & Fau - 30 de octubre de 2025
VendedorTauler & Fau
Fecha30 de octubre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Sima Srl - 25 de octubre de 2025
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Sima Srl - 25 de octubre de 2025
VendedorSima Srl
Fecha25 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 BB en subasta San Martino - 22 de octubre de 2025
Francia 5 francos 1869 BB en subasta San Martino - 22 de octubre de 2025
VendedorSan Martino
Fecha22 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha15 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 de enero de 2026
Francia 5 francos 1869 BB en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 de enero de 2026
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha21 de enero de 2026
ConservaciónXF
A la subasta
Francia 5 francos 1869 BB en subasta SHENBERG AUCTION - 25 de enero de 2026
Francia 5 francos 1869 BB en subasta SHENBERG AUCTION - 25 de enero de 2026
Francia 5 francos 1869 BB en subasta SHENBERG AUCTION - 25 de enero de 2026
VendedorSHENBERG AUCTION
Fecha25 de enero de 2026
ConservaciónAU
A la subasta
Francia 5 francos 1869 BB en subasta SHENBERG AUCTION - 25 de enero de 2026
Francia 5 francos 1869 BB en subasta SHENBERG AUCTION - 25 de enero de 2026
Francia 5 francos 1869 BB en subasta SHENBERG AUCTION - 25 de enero de 2026
VendedorSHENBERG AUCTION
Fecha25 de enero de 2026
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1869. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1869. BB es de 200 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1869 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1869 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1869. BB?

Para vender 5 francos del 1869, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

