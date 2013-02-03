flag
5 francos 1868 BB "Tipo 1861-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1868 BB "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1868 BB "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC12,090,112

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1868
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:80 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1868 BB "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (421)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1868 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 5562 vendido en la subasta Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. por USD 1955. La subasta tuvo lugar el 3 de febrero de 2013.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1868 BB en subasta Russiancoin - 15 de enero de 2026
VendedorRussiancoin
Fecha15 de enero de 2026
ConservaciónSin grado
Precio
75 $
Precio en la divisa de la subasta 5900 RUB
Francia 5 francos 1868 BB en subasta BAC - 13 de enero de 2026
VendedorBAC
Fecha13 de enero de 2026
ConservaciónVF
Precio
47 $
Precio en la divisa de la subasta 40 EUR
Francia 5 francos 1868 BB en subasta Aste - 8 de enero de 2026
VendedorAste
Fecha8 de enero de 2026
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 5 francos 1868 BB en subasta Rare Coins - 19 de diciembre de 2025
VendedorRare Coins
Fecha19 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 5 francos 1868 BB en subasta Rio de la Plata - 19 de diciembre de 2025
VendedorRio de la Plata
Fecha19 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 5 francos 1868 BB en subasta Russiancoin - 18 de diciembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha18 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 5 francos 1868 BB en subasta Schulman - 18 de diciembre de 2025
VendedorSchulman
Fecha18 de diciembre de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Francia 5 francos 1868 BB en subasta ibercoin - 17 de diciembre de 2025
Vendedoribercoin
Fecha17 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 5 francos 1868 BB en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 de diciembre de 2025
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha17 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 5 francos 1868 BB en subasta Russiancoin - 11 de diciembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 5 francos 1868 BB en subasta WCN - 27 de noviembre de 2025
VendedorWCN
Fecha27 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 5 francos 1868 BB en subasta Srebrna Uncja - 25 de noviembre de 2025
VendedorSrebrna Uncja
Fecha25 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1868 BB en subasta Katz - 23 de noviembre de 2025
VendedorKatz
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 5 francos 1868 BB en subasta Katz - 16 de noviembre de 2025
VendedorKatz
Fecha16 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 5 francos 1868 BB en subasta Katz - 16 de noviembre de 2025
VendedorKatz
Fecha16 de noviembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Francia 5 francos 1868 BB en subasta Russiancoin - 13 de noviembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha13 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 5 francos 1868 BB en subasta Numedux - 25 de octubre de 2025
VendedorNumedux
Fecha25 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 5 francos 1868 BB en subasta Sima Srl - 25 de octubre de 2025
VendedorSima Srl
Fecha25 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 5 francos 1868 BB en subasta San Martino - 22 de octubre de 2025
VendedorSan Martino
Fecha22 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 5 francos 1868 BB en subasta Auction World - 19 de octubre de 2025
VendedorAuction World
Fecha19 de octubre de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Francia 5 francos 1868 BB en subasta Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 19 de octubre de 2025
VendedorMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Fecha19 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 5 francos 1868 BB en subasta Artemide Kunstauktionen - 1 de febrero de 2026
VendedorArtemide Kunstauktionen
Fecha1 de febrero de 2026
ConservaciónXF
A la subasta
Francia 5 francos 1868 BB en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónXF
A la subasta
Francia 5 francos 1868 BB en subasta Inasta - 11 de febrero de 2026
VendedorInasta
Fecha11 de febrero de 2026
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1868. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1868. BB es de 80 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1868 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1868 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1868. BB?

Para vender 5 francos del 1868, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

