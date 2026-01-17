flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1867 BB "Tipo 1861-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1867 BB "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1867 BB "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Monnaies d'Antan

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC4,223,870

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1867
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:50 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1867 BB "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (164)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1867 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 26 vendido en la subasta Warin Global Investments por EUR 1500. La subasta tuvo lugar el 20 de junio de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1867 BB en subasta BAC - 13 de enero de 2026
VendedorBAC
Fecha13 de enero de 2026
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1867 BB en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2025
Francia 5 francos 1867 BB en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
159 $
Precio en la divisa de la subasta 159 USD
Francia 5 francos 1867 BB en subasta BAC - 16 de diciembre de 2025
VendedorBAC
Fecha16 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1867 BB en subasta Karamitsos - 2 de noviembre de 2025
VendedorKaramitsos
Fecha2 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
37 $
Precio en la divisa de la subasta 32 EUR
Francia 5 francos 1867 BB en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 de octubre de 2025
Francia 5 francos 1867 BB en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 de octubre de 2025
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha29 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1867 BB en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
Francia 5 francos 1867 BB en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha15 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1867 BB en subasta BAC - 30 de septiembre de 2025
VendedorBAC
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1867 BB en subasta Aureo & Calicó - 18 de septiembre de 2025
VendedorAureo & Calicó
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1867 BB en subasta Aureo & Calicó - 18 de septiembre de 2025
VendedorAureo & Calicó
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1867 BB en subasta Bertolami - 17 de septiembre de 2025
VendedorBertolami
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1867 BB en subasta Klondike Auction - 14 de septiembre de 2025
VendedorKlondike Auction
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1867 BB en subasta Klondike Auction - 14 de septiembre de 2025
VendedorKlondike Auction
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 5 francos 1867 BB en subasta Inasta - 10 de septiembre de 2025
Francia 5 francos 1867 BB en subasta Inasta - 10 de septiembre de 2025
VendedorInasta
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1867 BB en subasta BAC - 26 de agosto de 2025
VendedorBAC
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1867 BB en subasta Via - 25 de agosto de 2025
VendedorVia
Fecha25 de agosto de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1867 BB en subasta Katz - 17 de agosto de 2025
VendedorKatz
Fecha17 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1867 BB en subasta Klondike Auction - 20 de julio de 2025
VendedorKlondike Auction
Fecha20 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 5 francos 1867 BB en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 5 francos 1867 BB en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
Francia 5 francos 1867 BB en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
VendedorCoins.ee
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 5 francos 1867 BB en subasta Rio de la Plata - 13 de junio de 2025
VendedorRio de la Plata
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1867 BB en subasta Russiancoin - 29 de mayo de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 5 francos 1867 BB en subasta Artemide Kunstauktionen - 1 de febrero de 2026
VendedorArtemide Kunstauktionen
Fecha1 de febrero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1867. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1867. BB es de 50 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1867 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1867 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1867. BB?

Para vender 5 francos del 1867, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

