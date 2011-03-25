flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1865 BB "Tipo 1861-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1865 BB "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1865 BB "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Burgan Numismatique - Maison Florange

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC72,557

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1865
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1100 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1865 BB "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (19)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1865 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 3229 vendido en la subasta Auction World por JPY 442000. La subasta tuvo lugar el 20 de octubre de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1865 BB en subasta Rossini - 26 de noviembre de 2025
VendedorRossini
Fecha26 de noviembre de 2025
ConservaciónF
Precio
324 $
Precio en la divisa de la subasta 280 EUR
Francia 5 francos 1865 BB en subasta Heritage Eur - 14 de noviembre de 2025
VendedorHeritage Eur
Fecha14 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
349 $
Precio en la divisa de la subasta 300 EUR
Francia 5 francos 1865 BB en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de julio de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de julio de 2025
ConservaciónXF40
Precio
Francia 5 francos 1865 BB en subasta Patrick Guillard Collection - 9 de septiembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha9 de septiembre de 2024
ConservaciónVF20
Precio
Francia 5 francos 1865 BB en subasta Schulman - 28 de marzo de 2024
VendedorSchulman
Fecha28 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1865 BB en subasta Münzenonline - 26 de noviembre de 2021
VendedorMünzenonline
Fecha26 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1865 BB en subasta Florange - 12 de noviembre de 2021
VendedorFlorange
Fecha12 de noviembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1865 BB en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 11 de septiembre de 2019
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha11 de septiembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1865 BB en subasta iBelgica - 27 de marzo de 2019
VendedoriBelgica
Fecha27 de marzo de 2019
ConservaciónGENUINE PCGS
Precio
Francia 5 francos 1865 BB en subasta Auction World - 21 de octubre de 2018
VendedorAuction World
Fecha21 de octubre de 2018
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Francia 5 francos 1865 BB en subasta ALDE & OGN / Guillard - 8 de marzo de 2018
VendedorALDE & OGN / Guillard
Fecha8 de marzo de 2018
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1865 BB en subasta Auction World - 17 de julio de 2017
VendedorAuction World
Fecha17 de julio de 2017
ConservaciónMS62 NNC
Precio
Francia 5 francos 1865 BB en subasta 51 Gallery - 9 de junio de 2017
Vendedor51 Gallery
Fecha9 de junio de 2017
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1865 BB en subasta iNumis - 7 de marzo de 2017
VendedoriNumis
Fecha7 de marzo de 2017
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1865 BB en subasta SINCONA - 20 de mayo de 2016
VendedorSINCONA
Fecha20 de mayo de 2016
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1865 BB en subasta Monnaies d'Antan - 23 de noviembre de 2012
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha23 de noviembre de 2012
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1865 BB en subasta Künker - 11 de octubre de 2012
VendedorKünker
Fecha11 de octubre de 2012
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1865 BB en subasta iNumis - 23 de marzo de 2012
VendedoriNumis
Fecha23 de marzo de 2012
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1865 BB en subasta iNumis - 25 de marzo de 2011
VendedoriNumis
Fecha25 de marzo de 2011
ConservaciónF
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 5 francos 1865 BB en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1865. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1865. BB es de 1100 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1865 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1865 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1865. BB?

Para vender 5 francos del 1865, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

