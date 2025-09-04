flag
5 francos 1870 A "Tipo 1861-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1870 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1870 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: VL Nummus

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC6,620,297

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1870
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:430 USD
Precio promedio (PROOF):19000 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1870 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (320)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1870 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30505 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 30000. La subasta tuvo lugar el 12 de enero de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1870 A en subasta Katz - 4 de enero de 2026
VendedorKatz
Fecha4 de enero de 2026
ConservaciónXF
Precio
53 $
Precio en la divisa de la subasta 45 EUR
Francia 5 francos 1870 A en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
900 $
Precio en la divisa de la subasta 900 USD
Francia 5 francos 1870 A en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 5 francos 1870 A en subasta Schulman - 18 de diciembre de 2025
VendedorSchulman
Fecha18 de diciembre de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Francia 5 francos 1870 A en subasta BAC - 16 de diciembre de 2025
VendedorBAC
Fecha16 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1870 A en subasta Antivm Numismatica - 14 de diciembre de 2025
VendedorAntivm Numismatica
Fecha14 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1870 A en subasta Bolaffi - 5 de diciembre de 2025
VendedorBolaffi
Fecha5 de diciembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1870 A en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 de noviembre de 2025
Francia 5 francos 1870 A en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 de noviembre de 2025
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha28 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1870 A en subasta Oslo Myntgalleri - 23 de noviembre de 2025
VendedorOslo Myntgalleri
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1870 A en subasta Katz - 16 de noviembre de 2025
VendedorKatz
Fecha16 de noviembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1870 A en subasta Katz - 16 de noviembre de 2025
VendedorKatz
Fecha16 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1870 A en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
Francia 5 francos 1870 A en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha15 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1870 A en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
Francia 5 francos 1870 A en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha15 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1870 A en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
Francia 5 francos 1870 A en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha15 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1870 A en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 5 francos 1870 A en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 5 francos 1870 A en subasta Stephen Album - 21 de septiembre de 2025
VendedorStephen Album
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1870 A en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 de septiembre de 2025
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1870 A en subasta Bertolami - 17 de septiembre de 2025
VendedorBertolami
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1870 A en subasta Karamitsos - 14 de septiembre de 2025
VendedorKaramitsos
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1870 A en subasta Stack's - 4 de septiembre de 2025
Francia 5 francos 1870 A en subasta Stack's - 4 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha4 de septiembre de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 5 francos 1870 A en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1870. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1870. A es de 430 USD para las monedas de acuñación regular y de 19000 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1870 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1870 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1870. A?

Para vender 5 francos del 1870, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

