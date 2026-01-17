5 francos 1869 A "Tipo 1861-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)
Foto hecha por: Aureo & Calicó, S.L.
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,900)
- Peso25 g
- Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
- Diámetro37 mm
- CantoLeyenda
- AlineaciónMoneda (↑↓)
- Tirada UNC2,055,891
Descripción
- PaísFrancia
- PeríodoNapoleón III Bonaparte
- Valor nominal5 francos
- Año1869
- GobernanteNapoleón III Bonaparte
- Casa de monedaParís
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1869 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 766 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 55000. La subasta tuvo lugar el 22 de octubre de 2016.
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1869. A?
Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1869. A es de 150 USD para las monedas de acuñación regular y de 55000 USD para las monedas PROOF.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1869 con letras A?
La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1869 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1869. A?
Para vender 5 francos del 1869, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.