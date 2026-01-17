flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1869 A "Tipo 1861-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1869 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1869 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Aureo & Calicó, S.L.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,055,891

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1869
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:150 USD
Precio promedio (PROOF):55000 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1869 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (105)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1869 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 766 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 55000. La subasta tuvo lugar el 22 de octubre de 2016.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1869 A en subasta BAC - 16 de diciembre de 2025
VendedorBAC
Fecha16 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1869 A en subasta Teutoburger - 13 de septiembre de 2025
VendedorTeutoburger
Fecha13 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
100 $
Precio en la divisa de la subasta 85 EUR
Francia 5 francos 1869 A en subasta Inasta - 10 de septiembre de 2025
Francia 5 francos 1869 A en subasta Inasta - 10 de septiembre de 2025
VendedorInasta
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
28 $
Precio en la divisa de la subasta 24 EUR
Francia 5 francos 1869 A en subasta BAC - 26 de agosto de 2025
VendedorBAC
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1869 A en subasta 17 Auctions - 15 de junio de 2025
Francia 5 francos 1869 A en subasta 17 Auctions - 15 de junio de 2025
Vendedor17 Auctions
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 A en subasta Numisbalt - 8 de junio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 A en subasta BAC - 22 de abril de 2025
VendedorBAC
Fecha22 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1869 A en subasta Rare Coins - 18 de abril de 2025
VendedorRare Coins
Fecha18 de abril de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 5 francos 1869 A en subasta Künker - 21 de marzo de 2025
VendedorKünker
Fecha21 de marzo de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 A en subasta Pesek Auctions - 10 de marzo de 2025
Francia 5 francos 1869 A en subasta Pesek Auctions - 10 de marzo de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha10 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 A en subasta Ibrahim's Collectibles - 23 de febrero de 2025
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha23 de febrero de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 A en subasta Negrini - 23 de febrero de 2025
Francia 5 francos 1869 A en subasta Negrini - 23 de febrero de 2025
VendedorNegrini
Fecha23 de febrero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 5 francos 1869 A en subasta ibercoin - 18 de diciembre de 2024
Vendedoribercoin
Fecha18 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 A en subasta BAC - 10 de diciembre de 2024
VendedorBAC
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1869 A en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 25 de octubre de 2024
Francia 5 francos 1869 A en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 25 de octubre de 2024
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha25 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 A en subasta Coins NB - 5 de octubre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 A en subasta Coins NB - 14 de septiembre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha14 de septiembre de 2024
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 A en subasta Stack's - 12 de septiembre de 2024
Francia 5 francos 1869 A en subasta Stack's - 12 de septiembre de 2024
VendedorStack's
Fecha12 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 A en subasta Heritage - 26 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha26 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 A en subasta Heritage - 26 de agosto de 2024
Francia 5 francos 1869 A en subasta Heritage - 26 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha26 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1869 A en subasta BAC - 25 de junio de 2024
VendedorBAC
Fecha25 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1869. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1869. A es de 150 USD para las monedas de acuñación regular y de 55000 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1869 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1869 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1869. A?

Para vender 5 francos del 1869, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de Napoleón III BonaparteMonedas de Francia en 1869Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 5 francosSubastas numismáticas