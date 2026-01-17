flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1868 A "Tipo 1861-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1868 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1868 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC6,633,998

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1868
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:55 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1868 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (233)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1868 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 482 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 3200. La subasta tuvo lugar el 12 de diciembre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1868 A en subasta London Coin Centre Inc. - 11 de enero de 2026
Francia 5 francos 1868 A en subasta London Coin Centre Inc. - 11 de enero de 2026
VendedorLondon Coin Centre Inc.
Fecha11 de enero de 2026
ConservaciónXF
Precio
70 CAD
Precio en la divisa de la subasta 70 CAD
Francia 5 francos 1868 A en subasta Katz - 4 de enero de 2026
VendedorKatz
Fecha4 de enero de 2026
ConservaciónAU
Precio
60 $
Precio en la divisa de la subasta 51 EUR
Francia 5 francos 1868 A en subasta BAC - 16 de diciembre de 2025
VendedorBAC
Fecha16 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1868 A en subasta Numisbalt - 7 de diciembre de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha7 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1868 A en subasta Inasta - 26 de noviembre de 2025
Francia 5 francos 1868 A en subasta Inasta - 26 de noviembre de 2025
VendedorInasta
Fecha26 de noviembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1868 A en subasta Katz - 16 de noviembre de 2025
VendedorKatz
Fecha16 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1868 A en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 de octubre de 2025
Francia 5 francos 1868 A en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 de octubre de 2025
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha29 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1868 A en subasta Katz - 21 de septiembre de 2025
VendedorKatz
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1868 A en subasta Inasta - 10 de septiembre de 2025
Francia 5 francos 1868 A en subasta Inasta - 10 de septiembre de 2025
VendedorInasta
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1868 A en subasta Numisbalt - 7 de septiembre de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha7 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1868 A en subasta Katz - 31 de agosto de 2025
VendedorKatz
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1868 A en subasta BAC - 26 de agosto de 2025
VendedorBAC
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1868 A en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1868 A en subasta Katz - 10 de julio de 2025
VendedorKatz
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1868 A en subasta Inasta - 1 de julio de 2025
Francia 5 francos 1868 A en subasta Inasta - 1 de julio de 2025
VendedorInasta
Fecha1 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1868 A en subasta WCN - 26 de junio de 2025
VendedorWCN
Fecha26 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1868 A en subasta Mowbray Collectables - 24 de junio de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha24 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1868 A en subasta Katz - 19 de junio de 2025
VendedorKatz
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1868 A en subasta Auctiones - 15 de junio de 2025
VendedorAuctiones
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1868 A en subasta WCN - 12 de junio de 2025
VendedorWCN
Fecha12 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1868 A en subasta WCN - 29 de mayo de 2025
VendedorWCN
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Francia 5 francos 1868 A en subasta Coins.ee - 20 de enero de 2026
Francia 5 francos 1868 A en subasta Coins.ee - 20 de enero de 2026
VendedorCoins.ee
Fecha20 de enero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1868. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1868. A es de 55 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1868 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1868 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1868. A?

Para vender 5 francos del 1868, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

