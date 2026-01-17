flag
5 francos 1867 A "Tipo 1861-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1867 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1867 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC6,586,442

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1867
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:70 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1867 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1867 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 373 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 8500. La subasta tuvo lugar el 22 de enero de 2022.

Francia 5 francos 1867 A en subasta Aste - 7 de enero de 2026
Francia 5 francos 1867 A en subasta Aste - 7 de enero de 2026
VendedorAste
Fecha7 de enero de 2026
ConservaciónAU
Precio
292 $
Precio en la divisa de la subasta 250 EUR
Francia 5 francos 1867 A en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 de diciembre de 2025
Francia 5 francos 1867 A en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 de diciembre de 2025
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha17 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
42 $
Precio en la divisa de la subasta 150 PLN
Francia 5 francos 1867 A en subasta Karamitsos - 14 de diciembre de 2025
VendedorKaramitsos
Fecha14 de diciembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 5 francos 1867 A en subasta Numisbalt - 7 de diciembre de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha7 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Francia 5 francos 1867 A en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 de noviembre de 2025
Francia 5 francos 1867 A en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 de noviembre de 2025
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha28 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 5 francos 1867 A en subasta Wójcicki - 25 de noviembre de 2025
Francia 5 francos 1867 A en subasta Wójcicki - 25 de noviembre de 2025
VendedorWójcicki
Fecha25 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 5 francos 1867 A en subasta Katz - 23 de noviembre de 2025
VendedorKatz
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 5 francos 1867 A en subasta AURORA - 20 de noviembre de 2025
VendedorAURORA
Fecha20 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1867 A en subasta Numismática Leilões - 20 de noviembre de 2025
VendedorNumismática Leilões
Fecha20 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 5 francos 1867 A en subasta BAC - 18 de noviembre de 2025
VendedorBAC
Fecha18 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1867 A en subasta Katz - 16 de noviembre de 2025
VendedorKatz
Fecha16 de noviembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Francia 5 francos 1867 A en subasta Tauler & Fau - 30 de octubre de 2025
VendedorTauler & Fau
Fecha30 de octubre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Francia 5 francos 1867 A en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
Francia 5 francos 1867 A en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha15 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 5 francos 1867 A en subasta Katz - 12 de octubre de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 5 francos 1867 A en subasta Rauch - 5 de octubre de 2025
VendedorRauch
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 5 francos 1867 A en subasta Katz - 21 de septiembre de 2025
VendedorKatz
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 5 francos 1867 A en subasta Rio de la Plata - 19 de septiembre de 2025
VendedorRio de la Plata
Fecha19 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 5 francos 1867 A en subasta Künker - 19 de septiembre de 2025
VendedorKünker
Fecha19 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 5 francos 1867 A en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 de septiembre de 2025
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 5 francos 1867 A en subasta Bertolami - 17 de septiembre de 2025
VendedorBertolami
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 5 francos 1867 A en subasta Inasta - 10 de septiembre de 2025
Francia 5 francos 1867 A en subasta Inasta - 10 de septiembre de 2025
VendedorInasta
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
¿Dónde comprar?
Francia 5 francos 1867 A en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 de enero de 2026
Francia 5 francos 1867 A en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 de enero de 2026
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha21 de enero de 2026
ConservaciónXF
A la subasta
Francia 5 francos 1867 A en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 de enero de 2026
Francia 5 francos 1867 A en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 de enero de 2026
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha21 de enero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta
Francia 5 francos 1867 A en subasta Aureo & Calicó - 29 de enero de 2026
VendedorAureo & Calicó
Fecha29 de enero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1867. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1867. A es de 70 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1867 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1867 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1867. A?

Para vender 5 francos del 1867, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

