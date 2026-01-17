flag
5 francos 1866 A "Tipo 1861-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1866 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1866 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC37,893

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1866
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:410 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1866 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (32)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1866 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 558 vendido en la subasta FARRANDO por EUR 1000. La subasta tuvo lugar el 9 de abril de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1866 A en subasta FARRANDO - 11 de abril de 2025
VendedorFARRANDO
Fecha11 de abril de 2025
ConservaciónUNC
Precio
1126 $
Precio en la divisa de la subasta 1000 EUR
Francia 5 francos 1866 A en subasta Patrick Guillard Collection - 31 de enero de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónXF45
Precio
613 $
Precio en la divisa de la subasta 590 EUR
Francia 5 francos 1866 A en subasta Quai des Enchères - 17 de octubre de 2024
VendedorQuai des Enchères
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1866 A en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónVF30
Precio
Francia 5 francos 1866 A en subasta Patrick Guillard Collection - 3 de junio de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónXF45
Precio
Francia 5 francos 1866 A en subasta Ibrahim's Collectibles - 25 de febrero de 2024
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha25 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1866 A en subasta Coinhouse - 25 de junio de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1866 A en subasta Ibrahim's Collectibles - 5 de marzo de 2023
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha5 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1866 A en subasta Jean ELSEN - 9 de diciembre de 2022
VendedorJean ELSEN
Fecha9 de diciembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1866 A en subasta Nomisma - 27 de noviembre de 2022
VendedorNomisma
Fecha27 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1866 A en subasta Patrick Guillard Collection - 9 de junio de 2022
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha9 de junio de 2022
ConservaciónVF35
Precio
Francia 5 francos 1866 A en subasta Münzenonline - 26 de noviembre de 2021
VendedorMünzenonline
Fecha26 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1866 A en subasta Olivier Goujon - 23 de noviembre de 2021
VendedorOlivier Goujon
Fecha23 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1866 A en subasta MDC Monaco - 29 de octubre de 2020
VendedorMDC Monaco
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Francia 5 francos 1866 A en subasta Olivier Goujon - 19 de noviembre de 2019
VendedorOlivier Goujon
Fecha19 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1866 A en subasta Olivier Goujon - 21 de mayo de 2019
VendedorOlivier Goujon
Fecha21 de mayo de 2019
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1866 A en subasta iNumis - 5 de marzo de 2019
VendedoriNumis
Fecha5 de marzo de 2019
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1866 A en subasta iNumis - 5 de junio de 2018
VendedoriNumis
Fecha5 de junio de 2018
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1866 A en subasta ALDE & OGN / Guillard - 8 de marzo de 2018
VendedorALDE & OGN / Guillard
Fecha8 de marzo de 2018
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1866 A en subasta Busso Peus - 3 de noviembre de 2017
VendedorBusso Peus
Fecha3 de noviembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1866 A en subasta Boule - 9 de diciembre de 2016
VendedorBoule
Fecha9 de diciembre de 2016
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1866. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1866. A es de 410 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1866 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1866 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1866. A?

Para vender 5 francos del 1866, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

