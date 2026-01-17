flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1865 A "Tipo 1861-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1865 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1865 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC24,577

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1865
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3300 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1865 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (7)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1865 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 778 vendido en la subasta iNumis por EUR 5110. La subasta tuvo lugar el 7 de junio de 2016.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1865 A en subasta Palombo - 27 de marzo de 2024
VendedorPalombo
Fecha27 de marzo de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
5311 $
Precio en la divisa de la subasta 4800 CHF
Francia 5 francos 1865 A en subasta MDC Monaco - 29 de octubre de 2020
VendedorMDC Monaco
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
2580 $
Precio en la divisa de la subasta 2200 EUR
Francia 5 francos 1865 A en subasta Künker - 22 de junio de 2016
VendedorKünker
Fecha22 de junio de 2016
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1865 A en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1865 A en subasta Künker - 24 de junio de 2015
VendedorKünker
Fecha24 de junio de 2015
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1865 A en subasta Heritage - 1 de octubre de 2013
VendedorHeritage
Fecha1 de octubre de 2013
ConservaciónVF30 NGC
Precio
Francia 5 francos 1865 A en subasta Jean ELSEN - 11 de diciembre de 2010
VendedorJean ELSEN
Fecha11 de diciembre de 2010
ConservaciónSin grado
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1865. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1865. A es de 3300 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1865 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1865 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1865. A?

Para vender 5 francos del 1865, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

