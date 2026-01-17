flag
5 francos 1864 A "Tipo 1861-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1864 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1864 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Burgan Numismatique - Maison Florange

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC32,168

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1864
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4900 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1864 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (13)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1864 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30503 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 16800. La subasta tuvo lugar el 12 de enero de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1864 A en subasta Rossini - 26 de noviembre de 2025
VendedorRossini
Fecha26 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
486 $
Precio en la divisa de la subasta 420 EUR
Francia 5 francos 1864 A en subasta TMAJK sro - 16 de mayo de 2024
Francia 5 francos 1864 A en subasta TMAJK sro - 16 de mayo de 2024
VendedorTMAJK sro
Fecha16 de mayo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 5 francos 1864 A en subasta Auction World - 16 de octubre de 2022
VendedorAuction World
Fecha16 de octubre de 2022
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
3098 $
Precio en la divisa de la subasta 461000 JPY
Francia 5 francos 1864 A en subasta Florange - 12 de noviembre de 2021
VendedorFlorange
Fecha12 de noviembre de 2021
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1864 A en subasta Heritage - 13 de enero de 2020
Francia 5 francos 1864 A en subasta Heritage - 13 de enero de 2020
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2020
ConservaciónSP66 NGC
Precio
Francia 5 francos 1864 A en subasta Heritage - 13 de enero de 2020
Francia 5 francos 1864 A en subasta Heritage - 13 de enero de 2020
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2020
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1864 A en subasta Heritage - 29 de abril de 2019
Francia 5 francos 1864 A en subasta Heritage - 29 de abril de 2019
VendedorHeritage
Fecha29 de abril de 2019
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Francia 5 francos 1864 A en subasta Heritage - 29 de abril de 2019
Francia 5 francos 1864 A en subasta Heritage - 29 de abril de 2019
VendedorHeritage
Fecha29 de abril de 2019
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1864 A en subasta Stack's - 14 de agosto de 2018
Francia 5 francos 1864 A en subasta Stack's - 14 de agosto de 2018
VendedorStack's
Fecha14 de agosto de 2018
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1864 A en subasta ALDE & OGN / Guillard - 8 de marzo de 2018
VendedorALDE & OGN / Guillard
Fecha8 de marzo de 2018
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1864 A en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 5 francos 1864 A en subasta iNumis - 23 de marzo de 2012
VendedoriNumis
Fecha23 de marzo de 2012
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1864 A en subasta iNumis - 21 de octubre de 2011
VendedoriNumis
Fecha21 de octubre de 2011
ConservaciónAU
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1864. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1864. A es de 4900 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1864 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1864 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1864. A?

Para vender 5 francos del 1864, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

