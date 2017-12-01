flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1863 A "Tipo 1861-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1863 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1863 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC14,997

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1863
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2400 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1863 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (17)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1863 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 849 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 6000. La subasta tuvo lugar el 1 de diciembre de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1863 A en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
3600 $
Precio en la divisa de la subasta 3600 USD
Francia 5 francos 1863 A en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
Francia 5 francos 1863 A en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
3600 $
Precio en la divisa de la subasta 3600 USD
Francia 5 francos 1863 A en subasta Stack's - 13 de enero de 2024
Francia 5 francos 1863 A en subasta Stack's - 13 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha13 de enero de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1863 A en subasta Coinhouse - 25 de junio de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 5 francos 1863 A en subasta iNumis - 9 de mayo de 2022
VendedoriNumis
Fecha9 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 5 francos 1863 A en subasta Heritage - 13 de enero de 2020
Francia 5 francos 1863 A en subasta Heritage - 13 de enero de 2020
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Francia 5 francos 1863 A en subasta Gärtner - 8 de febrero de 2019
VendedorGärtner
Fecha8 de febrero de 2019
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1863 A en subasta Stack's - 14 de agosto de 2018
Francia 5 francos 1863 A en subasta Stack's - 14 de agosto de 2018
VendedorStack's
Fecha14 de agosto de 2018
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Francia 5 francos 1863 A en subasta ALDE & OGN / Guillard - 8 de marzo de 2018
VendedorALDE & OGN / Guillard
Fecha8 de marzo de 2018
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Francia 5 francos 1863 A en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 5 francos 1863 A en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Francia 5 francos 1863 A en subasta Jean ELSEN - 12 de marzo de 2016
VendedorJean ELSEN
Fecha12 de marzo de 2016
ConservaciónF
Precio
******
Francia 5 francos 1863 A en subasta Numis.be - 24 de noviembre de 2012
VendedorNumis.be
Fecha24 de noviembre de 2012
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 5 francos 1863 A en subasta iNumis - 19 de octubre de 2012
VendedoriNumis
Fecha19 de octubre de 2012
ConservaciónF
Precio
******
Francia 5 francos 1863 A en subasta iNumis - 23 de marzo de 2012
VendedoriNumis
Fecha23 de marzo de 2012
ConservaciónF
Precio
******
Francia 5 francos 1863 A en subasta iNumis - 21 de octubre de 2011
VendedoriNumis
Fecha21 de octubre de 2011
ConservaciónF
Precio
******
Francia 5 francos 1863 A en subasta Heritage - 1 de junio de 2007
Francia 5 francos 1863 A en subasta Heritage - 1 de junio de 2007
VendedorHeritage
Fecha1 de junio de 2007
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1863. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1863. A es de 2400 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1863 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1863 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1863. A?

Para vender 5 francos del 1863, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
