5 francos 1862 A "Tipo 1861-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1862 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1862 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Patrick Guillard Collection

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC27,819

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1862
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1900 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1862 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (24)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1862 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 776 vendido en la subasta iNumis por EUR 8605. La subasta tuvo lugar el 7 de junio de 2016.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1862 A en subasta Nomisma - 10 de septiembre de 2025
Francia 5 francos 1862 A en subasta Nomisma - 10 de septiembre de 2025
VendedorNomisma
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1862 A en subasta Goudwisselkantoor veilingen - 14 de noviembre de 2024
VendedorGoudwisselkantoor veilingen
Fecha14 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
296 $
Precio en la divisa de la subasta 280 EUR
Francia 5 francos 1862 A en subasta Auctiones - 17 de diciembre de 2023
VendedorAuctiones
Fecha17 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
288 $
Precio en la divisa de la subasta 250 CHF
Francia 5 francos 1862 A en subasta Patrick Guillard Collection - 23 de octubre de 2023
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha23 de octubre de 2023
ConservaciónVF35
Precio
Francia 5 francos 1862 A en subasta Patrick Guillard Collection - 30 de septiembre de 2022
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha30 de septiembre de 2022
ConservaciónMS63
Precio
Francia 5 francos 1862 A en subasta Numisor - 15 de febrero de 2022
VendedorNumisor
Fecha15 de febrero de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Francia 5 francos 1862 A en subasta Florange - 12 de noviembre de 2021
VendedorFlorange
Fecha12 de noviembre de 2021
ConservaciónUNC
Precio
Francia 5 francos 1862 A en subasta Jean ELSEN - 15 de junio de 2019
VendedorJean ELSEN
Fecha15 de junio de 2019
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1862 A en subasta Heritage - 29 de abril de 2019
Francia 5 francos 1862 A en subasta Heritage - 29 de abril de 2019
VendedorHeritage
Fecha29 de abril de 2019
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 5 francos 1862 A en subasta Olivier Goujon - 20 de noviembre de 2018
VendedorOlivier Goujon
Fecha20 de noviembre de 2018
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1862 A en subasta Stack's - 14 de agosto de 2018
Francia 5 francos 1862 A en subasta Stack's - 14 de agosto de 2018
VendedorStack's
Fecha14 de agosto de 2018
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 5 francos 1862 A en subasta iNumis - 5 de junio de 2018
VendedoriNumis
Fecha5 de junio de 2018
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1862 A en subasta ALDE & OGN / Guillard - 8 de marzo de 2018
VendedorALDE & OGN / Guillard
Fecha8 de marzo de 2018
ConservaciónUNC
Precio
Francia 5 francos 1862 A en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1862 A en subasta iNumis - 10 de octubre de 2017
VendedoriNumis
Fecha10 de octubre de 2017
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1862 A en subasta iNumis - 7 de marzo de 2017
VendedoriNumis
Fecha7 de marzo de 2017
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1862 A en subasta Boule - 9 de diciembre de 2016
VendedorBoule
Fecha9 de diciembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1862 A en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1862 A en subasta Jean ELSEN - 14 de marzo de 2015
VendedorJean ELSEN
Fecha14 de marzo de 2015
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1862 A en subasta Künker - 12 de marzo de 2015
VendedorKünker
Fecha12 de marzo de 2015
ConservaciónUNC
Precio
Francia 5 francos 1862 A en subasta ICE - 7 de diciembre de 2013
VendedorICE
Fecha7 de diciembre de 2013
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1862. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1862. A es de 1900 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1862 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1862 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1862. A?

Para vender 5 francos del 1862, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

