flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1861 A "Tipo 1861-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1861 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1861 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC22,098

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1861
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:6600 USD
Precio promedio (PROOF):22000 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1861 A "Tipo 1861-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (47)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1861 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2174 vendido en la subasta Auction World por JPY 7200000. La subasta tuvo lugar el 20 de enero de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1861 A en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Francia 5 francos 1861 A en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónSP62 PCGS
Precio
40800 $
Precio en la divisa de la subasta 40800 USD
Francia 5 francos 1861 A en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de julio de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de julio de 2025
ConservaciónMS60
Precio
1743 $
Precio en la divisa de la subasta 1490 EUR
Francia 5 francos 1861 A en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63
Precio
Francia 5 francos 1861 A en subasta GINZA - 16 de noviembre de 2024
VendedorGINZA
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónPF63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1861 A en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de noviembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónVF30
Precio
Francia 5 francos 1861 A en subasta Patrick Guillard Collection - 3 de junio de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónVF30
Precio
Francia 5 francos 1861 A en subasta SINCONA - 17 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha17 de mayo de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1861 A en subasta SINCONA - 19 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha19 de mayo de 2022
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 5 francos 1861 A en subasta Palombo - 22 de enero de 2022
VendedorPalombo
Fecha22 de enero de 2022
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Francia 5 francos 1861 A en subasta Stack's - 15 de enero de 2022
Francia 5 francos 1861 A en subasta Stack's - 15 de enero de 2022
VendedorStack's
Fecha15 de enero de 2022
ConservaciónPF64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1861 A en subasta Florange - 12 de noviembre de 2021
VendedorFlorange
Fecha12 de noviembre de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1861 A en subasta Heritage - 7 de mayo de 2021
Francia 5 francos 1861 A en subasta Heritage - 7 de mayo de 2021
VendedorHeritage
Fecha7 de mayo de 2021
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1861 A en subasta MDC Monaco - 29 de octubre de 2020
VendedorMDC Monaco
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1861 A en subasta Numismatica Genevensis - 19 de noviembre de 2019
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha19 de noviembre de 2019
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1861 A en subasta Heritage - 29 de abril de 2019
Francia 5 francos 1861 A en subasta Heritage - 29 de abril de 2019
VendedorHeritage
Fecha29 de abril de 2019
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1861 A en subasta Heritage - 16 de enero de 2019
Francia 5 francos 1861 A en subasta Heritage - 16 de enero de 2019
VendedorHeritage
Fecha16 de enero de 2019
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1861 A en subasta Stack's - 14 de agosto de 2018
Francia 5 francos 1861 A en subasta Stack's - 14 de agosto de 2018
VendedorStack's
Fecha14 de agosto de 2018
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Francia 5 francos 1861 A en subasta Stack's - 14 de agosto de 2018
Francia 5 francos 1861 A en subasta Stack's - 14 de agosto de 2018
VendedorStack's
Fecha14 de agosto de 2018
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1861 A en subasta Auction World - 15 de julio de 2018
VendedorAuction World
Fecha15 de julio de 2018
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1861 A en subasta Künker - 18 de junio de 2018
VendedorKünker
Fecha18 de junio de 2018
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1861 A en subasta ALDE & OGN / Guillard - 8 de marzo de 2018
VendedorALDE & OGN / Guillard
Fecha8 de marzo de 2018
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1861. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1861. A es de 6600 USD para las monedas de acuñación regular y de 22000 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1861 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1861 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1861. A?

Para vender 5 francos del 1861, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de Napoleón III BonaparteMonedas de Francia en 1861Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 5 francosSubastas numismáticas