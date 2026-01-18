flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1856 D "Tipo 1854-1859" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1856 D "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1856 D "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,758,235

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1856
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaLyon
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:220 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1856 D "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (61)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1856 con marca de ceca D. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Lyon. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30225 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 11163. La subasta tuvo lugar el 3 de agosto de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1856 D en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 de noviembre de 2025
Francia 5 francos 1856 D en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 de noviembre de 2025
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha28 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
43 $
Precio en la divisa de la subasta 155 PLN
Francia 5 francos 1856 D en subasta Klondike Auction - 29 de octubre de 2025
VendedorKlondike Auction
Fecha29 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
40 $
Precio en la divisa de la subasta 34 EUR
Francia 5 francos 1856 D en subasta Stack's - 29 de agosto de 2025
Francia 5 francos 1856 D en subasta Stack's - 29 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 5 francos 1856 D en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 23 de mayo de 2025
Francia 5 francos 1856 D en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 23 de mayo de 2025
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha23 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1856 D en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1856 D en subasta Pesek Auctions - 10 de marzo de 2025
Francia 5 francos 1856 D en subasta Pesek Auctions - 10 de marzo de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha10 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1856 D en subasta Stack's - 25 de febrero de 2025
Francia 5 francos 1856 D en subasta Stack's - 25 de febrero de 2025
VendedorStack's
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Francia 5 francos 1856 D en subasta Aureo & Calicó - 22 de enero de 2025
VendedorAureo & Calicó
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1856 D en subasta Chiswick Auctions - 26 de mayo de 2024
VendedorChiswick Auctions
Fecha26 de mayo de 2024
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1856 D en subasta Numismatica Picena - 1 de mayo de 2024
Francia 5 francos 1856 D en subasta Numismatica Picena - 1 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Picena
Fecha1 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1856 D en subasta Rio de la Plata - 15 de marzo de 2024
VendedorRio de la Plata
Fecha15 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1856 D en subasta Coinhouse - 25 de junio de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1856 D en subasta Eretz Auctions - 20 de marzo de 2023
VendedorEretz Auctions
Fecha20 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1856 D en subasta MDC Monaco - 4 de marzo de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1856 D en subasta Numisor - 27 de junio de 2022
VendedorNumisor
Fecha27 de junio de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1856 D en subasta Coins NB - 19 de marzo de 2022
VendedorCoins NB
Fecha19 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1856 D en subasta MDC Monaco - 5 de marzo de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1856 D en subasta Eretz Auctions - 7 de febrero de 2022
VendedorEretz Auctions
Fecha7 de febrero de 2022
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 5 francos 1856 D en subasta iNumis - 2 de noviembre de 2021
VendedoriNumis
Fecha2 de noviembre de 2021
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1856 D en subasta Stack's - 28 de septiembre de 2021
Francia 5 francos 1856 D en subasta Stack's - 28 de septiembre de 2021
VendedorStack's
Fecha28 de septiembre de 2021
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 5 francos 1856 D en subasta Roma Numismatics - 29 de julio de 2021
VendedorRoma Numismatics
Fecha29 de julio de 2021
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1856. D?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1856. D es de 220 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1856 con letras D?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1856 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1856. D?

Para vender 5 francos del 1856, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

