5 francos 1856 BB "Tipo 1854-1859" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1856 BB "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1856 BB "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,223,387

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1856
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:170 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1856 BB "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (51)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1856 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 582 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 550. La subasta tuvo lugar el 20 de junio de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1856 BB en subasta Monnaies d'Antan - 22 de noviembre de 2025
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha22 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
58 $
Precio en la divisa de la subasta 50 EUR
Francia 5 francos 1856 BB en subasta MDC Monaco - 9 de noviembre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
255 $
Precio en la divisa de la subasta 220 EUR
Francia 5 francos 1856 BB en subasta Leu - 18 de octubre de 2025
VendedorLeu
Fecha18 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1856 BB en subasta Aureo & Calicó - 22 de enero de 2025
VendedorAureo & Calicó
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1856 BB en subasta Coins NB - 19 de octubre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha19 de octubre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1856 BB en subasta Monnaies d'Antan - 25 de mayo de 2024
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha25 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1856 BB en subasta Tauler & Fau - 12 de marzo de 2024
VendedorTauler & Fau
Fecha12 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1856 BB en subasta Katz - 10 de diciembre de 2023
VendedorKatz
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1856 BB en subasta Künker - 8 de diciembre de 2023
VendedorKünker
Fecha8 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1856 BB en subasta Zöttl - 3 de diciembre de 2023
VendedorZöttl
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1856 BB en subasta Künker - 22 de junio de 2023
VendedorKünker
Fecha22 de junio de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1856 BB en subasta Coinhouse - 18 de diciembre de 2022
VendedorCoinhouse
Fecha18 de diciembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1856 BB en subasta Gärtner - 17 de octubre de 2022
VendedorGärtner
Fecha17 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1856 BB en subasta Münzen Gut-Lynt - 27 de marzo de 2022
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha27 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1856 BB en subasta MDC Monaco - 5 de marzo de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1856 BB en subasta Jean ELSEN - 10 de diciembre de 2021
VendedorJean ELSEN
Fecha10 de diciembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1856 BB en subasta Teutoburger - 9 de diciembre de 2021
VendedorTeutoburger
Fecha9 de diciembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1856 BB en subasta Katz - 28 de noviembre de 2021
VendedorKatz
Fecha28 de noviembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1856 BB en subasta Rauch - 11 de junio de 2021
VendedorRauch
Fecha11 de junio de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1856 BB en subasta Katz - 20 de diciembre de 2020
VendedorKatz
Fecha20 de diciembre de 2020
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1856 BB en subasta Katz - 4 de octubre de 2020
VendedorKatz
Fecha4 de octubre de 2020
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1856. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1856. BB es de 170 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1856 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1856 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1856. BB?

Para vender 5 francos del 1856, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

