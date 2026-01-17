flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1855 BB "Tipo 1854-1859" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1855 BB "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1855 BB "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC786,052

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1855
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:75 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1855 BB "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (56)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1855 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 143 vendido en la subasta Chaponnière & Firmenich SA por CHF 3500. La subasta tuvo lugar el 5 de julio de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1855 BB en subasta Ibrahim's Collectibles - 21 de diciembre de 2025
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha21 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
54 $
Precio en la divisa de la subasta 46 EUR
Francia 5 francos 1855 BB en subasta Antivm Numismatica - 14 de diciembre de 2025
VendedorAntivm Numismatica
Fecha14 de diciembre de 2025
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1855 BB en subasta Aureo & Calicó - 28 de mayo de 2025
VendedorAureo & Calicó
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
62 $
Precio en la divisa de la subasta 55 EUR
Francia 5 francos 1855 BB en subasta Ghiglione - 5 de abril de 2025
VendedorGhiglione
Fecha5 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1855 BB en subasta Aureo & Calicó - 22 de enero de 2025
VendedorAureo & Calicó
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1855 BB en subasta NMV Nederlandsche Muntenveiling - 8 de noviembre de 2024
VendedorNMV Nederlandsche Muntenveiling
Fecha8 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1855 BB en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 5 francos 1855 BB en subasta Monnaies d'Antan - 25 de noviembre de 2023
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha25 de noviembre de 2023
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1855 BB en subasta Inasta - 15 de noviembre de 2023
VendedorInasta
Fecha15 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1855 BB en subasta Rhenumis - 13 de septiembre de 2023
VendedorRhenumis
Fecha13 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1855 BB en subasta Katz - 31 de agosto de 2023
VendedorKatz
Fecha31 de agosto de 2023
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1855 BB en subasta Coinhouse - 25 de junio de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1855 BB en subasta Coinhouse - 25 de junio de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1855 BB en subasta Inasta - 26 de abril de 2023
VendedorInasta
Fecha26 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1855 BB en subasta GMA Numismatica Napoli srl - 24 de marzo de 2023
VendedorGMA Numismatica Napoli srl
Fecha24 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1855 BB en subasta Auctiones - 19 de marzo de 2023
VendedorAuctiones
Fecha19 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1855 BB en subasta Katz - 30 de octubre de 2022
VendedorKatz
Fecha30 de octubre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1855 BB en subasta Numisor - 20 de octubre de 2022
VendedorNumisor
Fecha20 de octubre de 2022
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 5 francos 1855 BB en subasta WCN - 25 de agosto de 2022
VendedorWCN
Fecha25 de agosto de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1855 BB en subasta Coins NB - 19 de marzo de 2022
VendedorCoins NB
Fecha19 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1855 BB en subasta Pruvost - 23 de enero de 2022
VendedorPruvost
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1855. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1855. BB es de 75 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1855 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1855 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1855. BB?

Para vender 5 francos del 1855, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
