FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1859 A "Tipo 1854-1859" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1859 A "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1859 A "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,365

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1859
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:19000 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1859 A "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (17)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1859 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 464 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 45000. La subasta tuvo lugar el 20 de octubre de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1859 A en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
7040 $
Precio en la divisa de la subasta 6000 EUR
Francia 5 francos 1859 A en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Francia 5 francos 1859 A en subasta FARRANDO - 11 de abril de 2025
VendedorFARRANDO
Fecha11 de abril de 2025
ConservaciónUNC
Precio
9569 $
Precio en la divisa de la subasta 8500 EUR
Francia 5 francos 1859 A en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Francia 5 francos 1859 A en subasta Quai des Enchères - 17 de octubre de 2024
VendedorQuai des Enchères
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1859 A en subasta Künker - 1 de febrero de 2024
VendedorKünker
Fecha1 de febrero de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 5 francos 1859 A en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1859 A en subasta Palombo - 28 de enero de 2023
VendedorPalombo
Fecha28 de enero de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1859 A en subasta Patrick Guillard Collection - 30 de septiembre de 2022
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha30 de septiembre de 2022
ConservaciónAU50
Precio
Francia 5 francos 1859 A en subasta MDC Monaco - 4 de junio de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de junio de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 5 francos 1859 A en subasta Palombo - 12 de diciembre de 2020
VendedorPalombo
Fecha12 de diciembre de 2020
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1859 A en subasta Monnaies d'Antan - 17 de noviembre de 2018
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha17 de noviembre de 2018
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1859 A en subasta MDC Monaco - 15 de noviembre de 2018
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de noviembre de 2018
ConservaciónDETAILS GENI
Precio
Francia 5 francos 1859 A en subasta Palombo - 20 de octubre de 2018
VendedorPalombo
Fecha20 de octubre de 2018
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1859 A en subasta ALDE & OGN / Guillard - 8 de marzo de 2018
VendedorALDE & OGN / Guillard
Fecha8 de marzo de 2018
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1859 A en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1859 A en subasta iNumis - 26 de mayo de 2011
VendedoriNumis
Fecha26 de mayo de 2011
ConservaciónMS63 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1859. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1859. A es de 19000 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1859 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1859 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1859. A?

Para vender 5 francos del 1859, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

