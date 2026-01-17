flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1858 A "Tipo 1854-1859" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1858 A "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1858 A "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC26,790

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1858
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1900 USD
Precio promedio (PROOF):3400 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1858 A "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (21)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1858 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 695 vendido en la subasta Maître Wattebled por EUR 4200. La subasta tuvo lugar el 26 de enero de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1858 A en subasta Heritage - 4 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha4 de agosto de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Francia 5 francos 1858 A en subasta MDC Monaco - 5 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
1599 $
Precio en la divisa de la subasta 1400 EUR
Francia 5 francos 1858 A en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
2156 $
Precio en la divisa de la subasta 2000 EUR
Francia 5 francos 1858 A en subasta Quai des Enchères - 17 de octubre de 2024
VendedorQuai des Enchères
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1858 A en subasta Künker - 22 de marzo de 2024
VendedorKünker
Fecha22 de marzo de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Francia 5 francos 1858 A en subasta Monnaies d'Antan - 28 de mayo de 2023
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha28 de mayo de 2023
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1858 A en subasta MDC Monaco - 22 de abril de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de abril de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Francia 5 francos 1858 A en subasta MDC Monaco - 14 de octubre de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha14 de octubre de 2022
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1858 A en subasta WAG - 9 de octubre de 2022
VendedorWAG
Fecha9 de octubre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1858 A en subasta MDC Monaco - 4 de junio de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de junio de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Francia 5 francos 1858 A en subasta Monedalia.es - 30 de noviembre de 2021
VendedorMonedalia.es
Fecha30 de noviembre de 2021
ConservaciónVF20 NGC
Precio
Francia 5 francos 1858 A en subasta Stack's - 18 de agosto de 2021
VendedorStack's
Fecha18 de agosto de 2021
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1858 A en subasta MDC Monaco - 14 de noviembre de 2019
VendedorMDC Monaco
Fecha14 de noviembre de 2019
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Francia 5 francos 1858 A en subasta Monnaies d'Antan - 17 de noviembre de 2018
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha17 de noviembre de 2018
ConservaciónVF30 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1858 A en subasta iNumis - 9 de octubre de 2018
VendedoriNumis
Fecha9 de octubre de 2018
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1858 A en subasta ALDE & OGN / Guillard - 8 de marzo de 2018
VendedorALDE & OGN / Guillard
Fecha8 de marzo de 2018
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1858 A en subasta Boule - 9 de diciembre de 2016
VendedorBoule
Fecha9 de diciembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1858 A en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1858 A en subasta iNumis - 18 de marzo de 2014
VendedoriNumis
Fecha18 de marzo de 2014
ConservaciónPROOF
Precio
Francia 5 francos 1858 A en subasta iNumis - 4 de junio de 2013
VendedoriNumis
Fecha4 de junio de 2013
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1858 A en subasta Künker - 14 de marzo de 2007
VendedorKünker
Fecha14 de marzo de 2007
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1858. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1858. A es de 1900 USD para las monedas de acuñación regular y de 3400 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1858 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1858 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1858. A?

Para vender 5 francos del 1858, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

