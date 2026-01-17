flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1857 A "Tipo 1854-1859" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1857 A "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1857 A "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC93,406

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1857
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:480 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1857 A "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (15)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1857 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 616 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 3600. La subasta tuvo lugar el 29 de octubre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1857 A en subasta MDC Monaco - 30 de noviembre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha30 de noviembre de 2024
ConservaciónF
Precio
254 $
Precio en la divisa de la subasta 240 EUR
Francia 5 francos 1857 A en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de noviembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónVF20
Precio
Francia 5 francos 1857 A en subasta Patrick Guillard Collection - 9 de septiembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha9 de septiembre de 2024
ConservaciónVF25
Precio
499 $
Precio en la divisa de la subasta 450 EUR
Francia 5 francos 1857 A en subasta Patrick Guillard Collection - 25 de abril de 2023
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónVF25
Precio
Francia 5 francos 1857 A en subasta Heritage - 12 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha12 de enero de 2023
ConservaciónAU50 NGC
Precio
Francia 5 francos 1857 A en subasta MDC Monaco - 4 de junio de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de junio de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Francia 5 francos 1857 A en subasta MDC Monaco - 29 de octubre de 2020
VendedorMDC Monaco
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Francia 5 francos 1857 A en subasta Jean ELSEN - 7 de diciembre de 2019
VendedorJean ELSEN
Fecha7 de diciembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1857 A en subasta ALDE & OGN / Guillard - 8 de marzo de 2018
VendedorALDE & OGN / Guillard
Fecha8 de marzo de 2018
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1857 A en subasta Boule - 9 de diciembre de 2016
VendedorBoule
Fecha9 de diciembre de 2016
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1857 A en subasta iNumis - 8 de diciembre de 2014
VendedoriNumis
Fecha8 de diciembre de 2014
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 5 francos 1857 A en subasta ICE - 7 de diciembre de 2013
VendedorICE
Fecha7 de diciembre de 2013
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1857 A en subasta Monnaies d'Antan - 23 de noviembre de 2012
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha23 de noviembre de 2012
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1857 A en subasta Numis.be - 19 de mayo de 2012
VendedorNumis.be
Fecha19 de mayo de 2012
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1857 A en subasta Monnaies d'Antan - 25 de noviembre de 2011
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha25 de noviembre de 2011
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1857. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1857. A es de 480 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1857 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1857 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1857. A?

Para vender 5 francos del 1857, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

