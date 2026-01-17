flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1856 A "Tipo 1854-1859" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1856 A "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1856 A "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC4,682,964

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1856
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:360 USD
Precio promedio (PROOF):7500 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1856 A "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (221)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1856 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 263 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 16000. La subasta tuvo lugar el 11 de octubre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1856 A en subasta Ibrahim's Collectibles - 21 de diciembre de 2025
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha21 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
42 $
Precio en la divisa de la subasta 36 EUR
Francia 5 francos 1856 A en subasta Ibrahim's Collectibles - 21 de diciembre de 2025
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha21 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
48 $
Precio en la divisa de la subasta 41 EUR
Francia 5 francos 1856 A en subasta Ibrahim's Collectibles - 21 de diciembre de 2025
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha21 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 5 francos 1856 A en subasta Monnaies d'Antan - 22 de noviembre de 2025
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha22 de noviembre de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1856 A en subasta Katz - 16 de noviembre de 2025
VendedorKatz
Fecha16 de noviembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 5 francos 1856 A en subasta Pesek Auctions - 15 de octubre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha15 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 5 francos 1856 A en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Francia 5 francos 1856 A en subasta Stack's - 29 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Francia 5 francos 1856 A en subasta WCN - 3 de julio de 2025
VendedorWCN
Fecha3 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 5 francos 1856 A en subasta MDC Monaco - 5 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Francia 5 francos 1856 A en subasta Coins NB - 17 de mayo de 2025
VendedorCoins NB
Fecha17 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 5 francos 1856 A en subasta Coins NB - 29 de marzo de 2025
VendedorCoins NB
Fecha29 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 5 francos 1856 A en subasta Numisbalt - 9 de febrero de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha9 de febrero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Francia 5 francos 1856 A en subasta Aureo & Calicó - 22 de enero de 2025
VendedorAureo & Calicó
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Francia 5 francos 1856 A en subasta Chaponnière - 8 de diciembre de 2024
VendedorChaponnière
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 5 francos 1856 A en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónVF20
Precio
Francia 5 francos 1856 A en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónAU50
Precio
Francia 5 francos 1856 A en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
VendedorStack's
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Francia 5 francos 1856 A en subasta V. GADOURY - 26 de octubre de 2024
VendedorV. GADOURY
Fecha26 de octubre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Francia 5 francos 1856 A en subasta Nomisma - 23 de octubre de 2024
VendedorNomisma
Fecha23 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1856 A en subasta Numismatica Picena - 18 de octubre de 2024
VendedorNumismatica Picena
Fecha18 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
¿Dónde comprar?
Francia 5 francos 1856 A en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1856. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1856. A es de 360 USD para las monedas de acuñación regular y de 7500 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1856 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1856 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1856. A?

Para vender 5 francos del 1856, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
