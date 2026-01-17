flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1855 A "Tipo 1854-1859" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1855 A "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1855 A "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Burgan Numismatique - Maison Florange

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC4,075,121

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1855
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:110 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1855 A "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (161)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1855 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 760 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 11000. La subasta tuvo lugar el 22 de octubre de 2016.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1855 A en subasta Pegasus Auctions - 30 de noviembre de 2025
VendedorPegasus Auctions
Fecha30 de noviembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
139 $
Precio en la divisa de la subasta 120 EUR
Francia 5 francos 1855 A en subasta Heritage Eur - 14 de noviembre de 2025
VendedorHeritage Eur
Fecha14 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
244 $
Precio en la divisa de la subasta 210 EUR
Francia 5 francos 1855 A en subasta MDC Monaco - 5 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Francia 5 francos 1855 A en subasta Ibrahim's Collectibles - 1 de junio de 2025
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1855 A en subasta Ibrahim's Collectibles - 1 de junio de 2025
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 5 francos 1855 A en subasta Ibrahim's Collectibles - 1 de junio de 2025
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1855 A en subasta Monnaies d'Antan - 24 de mayo de 2025
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1855 A en subasta Heritage Eur - 23 de mayo de 2025
VendedorHeritage Eur
Fecha23 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1855 A en subasta SHENBERG AUCTION - 30 de marzo de 2025
Francia 5 francos 1855 A en subasta SHENBERG AUCTION - 30 de marzo de 2025
VendedorSHENBERG AUCTION
Fecha30 de marzo de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1855 A en subasta Auction World - 26 de enero de 2025
VendedorAuction World
Fecha26 de enero de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1855 A en subasta Aureo & Calicó - 22 de enero de 2025
VendedorAureo & Calicó
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1855 A en subasta Coin Cabinet - 26 de noviembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de noviembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1855 A en subasta Nomisma Aste - 17 de noviembre de 2024
Francia 5 francos 1855 A en subasta Nomisma Aste - 17 de noviembre de 2024
VendedorNomisma Aste
Fecha17 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 5 francos 1855 A en subasta GINZA - 16 de noviembre de 2024
VendedorGINZA
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1855 A en subasta Auction World - 20 de octubre de 2024
VendedorAuction World
Fecha20 de octubre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1855 A en subasta Coins NB - 5 de octubre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1855 A en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 de junio de 2024
Francia 5 francos 1855 A en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 de junio de 2024
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha28 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1855 A en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónVF30
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1855 A en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónVF30
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1855 A en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 24 de mayo de 2024
Francia 5 francos 1855 A en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 24 de mayo de 2024
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha24 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1855 A en subasta Coins NB - 30 de marzo de 2024
VendedorCoins NB
Fecha30 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1855. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1855. A es de 110 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1855 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1855 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1855. A?

Para vender 5 francos del 1855, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de Napoleón III BonaparteMonedas de Francia en 1855Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 5 francosSubastas numismáticas