flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1854 A "Tipo 1854-1859" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1854 A "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1854 A "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC10,615

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1854
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1700 USD
Precio promedio (PROOF):7100 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1854 A "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (49)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1854 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 577 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 7000. La subasta tuvo lugar el 14 de noviembre de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1854 A en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
1525 $
Precio en la divisa de la subasta 1300 EUR
Francia 5 francos 1854 A en subasta VINCHON - 21 de mayo de 2025
VendedorVINCHON
Fecha21 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
508 $
Precio en la divisa de la subasta 450 EUR
Francia 5 francos 1854 A en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1854 A en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1854 A en subasta Quai des Enchères - 17 de octubre de 2024
VendedorQuai des Enchères
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1854 A en subasta MDC Monaco - 13 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha13 de octubre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1854 A en subasta Künker - 29 de septiembre de 2023
VendedorKünker
Fecha29 de septiembre de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1854 A en subasta Florange - 18 de enero de 2023
VendedorFlorange
Fecha18 de enero de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1854 A en subasta V. GADOURY - 15 de octubre de 2022
VendedorV. GADOURY
Fecha15 de octubre de 2022
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1854 A en subasta MDC Monaco - 14 de octubre de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha14 de octubre de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1854 A en subasta MDC Monaco - 4 de junio de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de junio de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1854 A en subasta Florange - 12 de noviembre de 2021
VendedorFlorange
Fecha12 de noviembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1854 A en subasta London Coins - 6 de junio de 2021
VendedorLondon Coins
Fecha6 de junio de 2021
ConservaciónVG
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1854 A en subasta Palombo - 12 de diciembre de 2020
VendedorPalombo
Fecha12 de diciembre de 2020
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 5 francos 1854 A en subasta MDC Monaco - 29 de octubre de 2020
VendedorMDC Monaco
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1854 A en subasta Künker - 29 de septiembre de 2020
VendedorKünker
Fecha29 de septiembre de 2020
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1854 A en subasta Künker - 19 de marzo de 2020
VendedorKünker
Fecha19 de marzo de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1854 A en subasta Heritage - 13 de enero de 2020
Francia 5 francos 1854 A en subasta Heritage - 13 de enero de 2020
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2020
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1854 A en subasta MDC Monaco - 14 de noviembre de 2019
VendedorMDC Monaco
Fecha14 de noviembre de 2019
ConservaciónPF62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1854 A en subasta iNumis - 8 de octubre de 2019
VendedoriNumis
Fecha8 de octubre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1854 A en subasta Stack's - 14 de agosto de 2019
Francia 5 francos 1854 A en subasta Stack's - 14 de agosto de 2019
VendedorStack's
Fecha14 de agosto de 2019
ConservaciónAU58 PCGS
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1854. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1854. A es de 1700 USD para las monedas de acuñación regular y de 7100 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1854 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1854 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1854. A?

Para vender 5 francos del 1854, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de Napoleón III BonaparteMonedas de Francia en 1854Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 5 francosSubastas numismáticas