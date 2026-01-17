flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1852 BB (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1852 BB - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1852 BB - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC41,377

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1852
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1400 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1852 BB - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (19)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1852 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 21031 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 6325. La subasta tuvo lugar el 4 de enero de 2009.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1852 BB en subasta MDC Monaco - 9 de noviembre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónF
Precio
220 $
Precio en la divisa de la subasta 190 EUR
Francia 5 francos 1852 BB en subasta Roschberg Mynthandel AS - 5 de octubre de 2025
Francia 5 francos 1852 BB en subasta Roschberg Mynthandel AS - 5 de octubre de 2025
VendedorRoschberg Mynthandel AS
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónMS62
Precio
381 $
Precio en la divisa de la subasta 3800 NOK
Francia 5 francos 1852 BB en subasta Pruvost - 22 de febrero de 2025
VendedorPruvost
Fecha22 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1852 BB en subasta iBelgica - 12 de diciembre de 2024
VendedoriBelgica
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1852 BB en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
Francia 5 francos 1852 BB en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
VendedorStack's
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Francia 5 francos 1852 BB en subasta SHENBERG AUCTION - 2 de junio de 2024
Francia 5 francos 1852 BB en subasta SHENBERG AUCTION - 2 de junio de 2024
VendedorSHENBERG AUCTION
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1852 BB en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 5 francos 1852 BB en subasta iBelgica - 21 de junio de 2023
VendedoriBelgica
Fecha21 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1852 BB en subasta Patrick Guillard Collection - 9 de junio de 2022
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha9 de junio de 2022
ConservaciónVF35
Precio
Francia 5 francos 1852 BB en subasta Chaponnière - 18 de octubre de 2020
VendedorChaponnière
Fecha18 de octubre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1852 BB en subasta Soler y Llach - 17 de diciembre de 2019
VendedorSoler y Llach
Fecha17 de diciembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1852 BB en subasta iNumis - 8 de octubre de 2019
VendedoriNumis
Fecha8 de octubre de 2019
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1852 BB en subasta Palombo - 20 de octubre de 2018
VendedorPalombo
Fecha20 de octubre de 2018
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Francia 5 francos 1852 BB en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1852 BB en subasta MDC Monaco - 2 de diciembre de 2016
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de diciembre de 2016
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1852 BB en subasta V. GADOURY - 6 de diciembre de 2014
VendedorV. GADOURY
Fecha6 de diciembre de 2014
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1852 BB en subasta Numis.be - 19 de mayo de 2013
VendedorNumis.be
Fecha19 de mayo de 2013
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1852 BB en subasta iNumis - 25 de marzo de 2011
VendedoriNumis
Fecha25 de marzo de 2011
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1852 BB en subasta Heritage - 13 de enero de 2009
Francia 5 francos 1852 BB en subasta Heritage - 13 de enero de 2009
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2009
ConservaciónMS63 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1852. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1852. BB es de 1400 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1852 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1852 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1852. BB?

Para vender 5 francos del 1852, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

