FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1852 A (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1852 A - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1852 A - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC16,166,664

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1852
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:310 USD
Precio promedio (PROOF):8300 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1852 A - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (800)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1852 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 21178 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 24000. La subasta tuvo lugar el 6 de agosto de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1852 A en subasta Frühwald - 10 de enero de 2026
VendedorFrühwald
Fecha10 de enero de 2026
ConservaciónXF
Precio
81 $
Precio en la divisa de la subasta 70 EUR
Francia 5 francos 1852 A en subasta Katz - 4 de enero de 2026
VendedorKatz
Fecha4 de enero de 2026
ConservaciónXF
Precio
49 $
Precio en la divisa de la subasta 42 EUR
Francia 5 francos 1852 A en subasta Ibrahim's Collectibles - 21 de diciembre de 2025
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha21 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1852 A en subasta BAC - 16 de diciembre de 2025
VendedorBAC
Fecha16 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1852 A en subasta Nihon - 14 de diciembre de 2025
VendedorNihon
Fecha14 de diciembre de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Francia 5 francos 1852 A en subasta Nihon - 14 de diciembre de 2025
VendedorNihon
Fecha14 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 5 francos 1852 A en subasta Coins NB - 14 de diciembre de 2025
VendedorCoins NB
Fecha14 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1852 A en subasta Thesaurus - 10 de diciembre de 2025
VendedorThesaurus
Fecha10 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1852 A en subasta Erwin Dietrich - 7 de diciembre de 2025
VendedorErwin Dietrich
Fecha7 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1852 A en subasta Pegasus Auctions - 30 de noviembre de 2025
VendedorPegasus Auctions
Fecha30 de noviembre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 5 francos 1852 A en subasta Monnaies d'Antan - 22 de noviembre de 2025
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha22 de noviembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1852 A en subasta Höhn - 16 de noviembre de 2025
VendedorHöhn
Fecha16 de noviembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1852 A en subasta Grün - 12 de noviembre de 2025
VendedorGrün
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1852 A en subasta Numisbalt - 9 de noviembre de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 5 francos 1852 A en subasta Klondike Auction - 29 de octubre de 2025
VendedorKlondike Auction
Fecha29 de octubre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 5 francos 1852 A en subasta Auction World - 19 de octubre de 2025
VendedorAuction World
Fecha19 de octubre de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Francia 5 francos 1852 A en subasta Russiancoin - 2 de octubre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 5 francos 1852 A en subasta Coins NB - 27 de septiembre de 2025
VendedorCoins NB
Fecha27 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1852 A en subasta cgb.fr - 23 de septiembre de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha23 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Francia 5 francos 1852 A en subasta Stephen Album - 21 de septiembre de 2025
VendedorStephen Album
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 5 francos 1852 A en subasta Inasta - 10 de septiembre de 2025
VendedorInasta
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 5 francos 1852 A en subasta Spink - 18 de enero de 2026
VendedorSpink
Fecha18 de enero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta
Francia 5 francos 1852 A en subasta Spink - 18 de enero de 2026
VendedorSpink
Fecha18 de enero de 2026
ConservaciónXF
A la subasta
Francia 5 francos 1852 A en subasta Spink - 18 de enero de 2026
VendedorSpink
Fecha18 de enero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta
Francia 5 francos 1852 A en subasta Spink - 18 de enero de 2026
VendedorSpink
Fecha18 de enero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta
Francia 5 francos 1852 A en subasta Nomisma - 27 de enero de 2026
VendedorNomisma
Fecha27 de enero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta
Francia 5 francos 1852 A en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta
Francia 5 francos 1852 A en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1852. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1852. A es de 310 USD para las monedas de acuñación regular y de 8300 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1852 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1852 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1852. A?

Para vender 5 francos del 1852, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

