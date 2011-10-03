flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1854 A "Tipo 1853-1859". Oro (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Variedad: Oro

Anverso 2 francos 1854 A "Tipo 1853-1859" Oro - valor de la moneda de oro - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 2 francos 1854 A "Tipo 1853-1859" Oro - valor de la moneda de oro - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Ira & Larry Goldberg

Detalles técnicos

  • MetalOro
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal2 francos
  • Año1854
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoPrueba
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2600 USD
Precio promedio (PROOF):15000 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1854 A "Tipo 1853-1859" Oro - valor de la moneda de oro - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (4)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1854 con marca de ceca A. Oro. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1395 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por GBP 9500. La subasta tuvo lugar el 3 de octubre de 2011.

Francia 2 francos 1854 A en subasta VCD Auctions - 13 de marzo de 2025
VendedorVCD Auctions
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
2600 $
Precio en la divisa de la subasta 2600 USD
Francia 2 francos 1854 A en subasta Baldwin's of St. James's - 3 de octubre de 2011
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha3 de octubre de 2011
ConservaciónPF63 ULTRA CAMEO NGC
Precio
14744 $
Precio en la divisa de la subasta 9500 GBP
Francia 2 francos 1854 A en subasta Goldberg - 30 de mayo de 2007
Francia 2 francos 1854 A en subasta Goldberg - 30 de mayo de 2007
VendedorGoldberg
Fecha30 de mayo de 2007
ConservaciónPF63 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Francia 2 francos 1854 A en subasta Sotheby's - 1 de julio de 1982
Francia 2 francos 1854 A en subasta Sotheby's - 1 de julio de 1982
De colección Brand
VendedorSotheby's
Fecha1 de julio de 1982
ConservaciónPROOF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Napoleón III Bonaparte de 2 francos del 1854. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 2 francos del 1854. A es de 2600 USD para las monedas de acuñación regular y de 15000 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1854 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1854 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1854. A?

Para vender 2 francos del 1854, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

