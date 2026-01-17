flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1867 K "Tipo 1866-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 2 francos 1867 K "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 2 francos 1867 K "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: FEYDEAU BOURSE NUMISMATIQUE

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2894 oz) 9 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,831,119

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal2 francos
  • Año1867
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:360 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1867 K "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (8)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1867 con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 884 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 950. La subasta tuvo lugar el 1 de diciembre de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1867 K en subasta Olivier Goujon - 5 de febrero de 2024
VendedorOlivier Goujon
Fecha5 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
108 $
Precio en la divisa de la subasta 100 EUR
Francia 2 francos 1867 K en subasta FEYDEAU BOURSE - 22 de abril de 2021
VendedorFEYDEAU BOURSE
Fecha22 de abril de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1867 K en subasta Aureo & Calicó - 21 de abril de 2021
VendedorAureo & Calicó
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
14 $
Precio en la divisa de la subasta 12 EUR
Francia 2 francos 1867 K en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1867 K en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1867 K en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1867 K en subasta V. GADOURY - 14 de noviembre de 2015
VendedorV. GADOURY
Fecha14 de noviembre de 2015
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1867 K en subasta Cayón - 26 de febrero de 2010
VendedorCayón
Fecha26 de febrero de 2010
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 2 francos del 1867. K?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1867. K es de 360 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1867 con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1867 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1867. K?

Para vender 2 francos del 1867, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de Napoleón III BonaparteMonedas de Francia en 1867Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 2 francosSubastas numismáticas