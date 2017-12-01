flag
2 francos 1866 K "Tipo 1866-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 2 francos 1866 K "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 2 francos 1866 K "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2894 oz) 9 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC437,055

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal2 francos
  • Año1866
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaBurdeos
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:270 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1866 K "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (20)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1866 con marca de ceca K. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Burdeos. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 880 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 500. La subasta tuvo lugar el 1 de diciembre de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1866 K en subasta WCN - 25 de julio de 2024
VendedorWCN
Fecha25 de julio de 2024
ConservaciónF
Precio
23 $
Precio en la divisa de la subasta 90 PLN
Francia 2 francos 1866 K en subasta Künker - 8 de diciembre de 2023
VendedorKünker
Fecha8 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1866 K en subasta Münzen Gut-Lynt - 25 de junio de 2023
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónAU
Precio
328 $
Precio en la divisa de la subasta 300 EUR
Francia 2 francos 1866 K en subasta RedSquare - 5 de noviembre de 2022
VendedorRedSquare
Fecha5 de noviembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 K en subasta Stephen Album - 15 de mayo de 2022
VendedorStephen Album
Fecha15 de mayo de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 K en subasta MDC Monaco - 29 de octubre de 2020
VendedorMDC Monaco
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 K en subasta Soler y Llach - 26 de octubre de 2018
VendedorSoler y Llach
Fecha26 de octubre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 K en subasta HERVERA - 26 de octubre de 2018
VendedorHERVERA
Fecha26 de octubre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 K en subasta WAG - 3 de junio de 2018
VendedorWAG
Fecha3 de junio de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 K en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 K en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1866 K en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 K en subasta iNumis - 7 de junio de 2017
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1866 K en subasta V. GADOURY - 14 de noviembre de 2015
VendedorV. GADOURY
Fecha14 de noviembre de 2015
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 K en subasta ALDE & OGN / Guillard - 29 de octubre de 2014
VendedorALDE & OGN / Guillard
Fecha29 de octubre de 2014
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 K en subasta Goldberg - 4 de junio de 2014
VendedorGoldberg
Fecha4 de junio de 2014
ConservaciónGENUINE PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 K en subasta Grün - 15 de noviembre de 2013
VendedorGrün
Fecha15 de noviembre de 2013
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1866 K en subasta Jean ELSEN - 14 de septiembre de 2013
VendedorJean ELSEN
Fecha14 de septiembre de 2013
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 K en subasta iNumis - 19 de octubre de 2012
VendedoriNumis
Fecha19 de octubre de 2012
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1866 K en subasta Monnaies d'Antan - 25 de noviembre de 2011
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha25 de noviembre de 2011
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 2 francos del 1866. K?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1866. K es de 270 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1866 con letras K?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1866 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1866. K?

Para vender 2 francos del 1866, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

