FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940
2 francos 1870 BB "Tipo 1866-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,900)
- Peso10 g
- Plata pura (0,2894 oz) 9 g
- Diámetro27 mm
- CantoEstriado
- AlineaciónMoneda (↑↓)
- Tirada UNC1,001,000
Descripción
- PaísFrancia
- PeríodoNapoleón III Bonaparte
- Valor nominal2 francos
- Año1870
- GobernanteNapoleón III Bonaparte
- Casa de monedaEstrasburgo
- PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:0 USD
Precios de subastas (0)Variedades (2)
Precios de subastas
Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda
¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1870. BB?
Para vender 2 francos del 1870, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
