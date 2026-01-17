flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1868 BB "Tipo 1866-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 2 francos 1868 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 2 francos 1868 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2894 oz) 9 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC733,227

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal2 francos
  • Año1868
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:150 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1868 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (26)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1868 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 552363 vendido en la subasta cgb.fr por EUR 1260. La subasta tuvo lugar el 3 de diciembre de 2019.

Estado de conservación
Francia 2 francos 1868 BB en subasta WAG - 6 de abril de 2025
VendedorWAG
Fecha6 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
82 $
Precio en la divisa de la subasta 75 EUR
Francia 2 francos 1868 BB en subasta Pesek Auctions - 10 de marzo de 2025
Francia 2 francos 1868 BB en subasta Pesek Auctions - 10 de marzo de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha10 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
35 $
Precio en la divisa de la subasta 32 EUR
Francia 2 francos 1868 BB en subasta Möller - 22 de mayo de 2024
VendedorMöller
Fecha22 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 2 francos 1868 BB en subasta Künker - 8 de diciembre de 2023
VendedorKünker
Fecha8 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 2 francos 1868 BB en subasta WAG - 1 de septiembre de 2019
VendedorWAG
Fecha1 de septiembre de 2019
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 2 francos 1868 BB en subasta La Galerie Numismatique - 22 de marzo de 2019
VendedorLa Galerie Numismatique
Fecha22 de marzo de 2019
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1868 BB en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 de marzo de 2019
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha21 de marzo de 2019
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1868 BB en subasta Heritage Eur - 17 de noviembre de 2018
VendedorHeritage Eur
Fecha17 de noviembre de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 2 francos 1868 BB en subasta La Galerie Numismatique - 30 de octubre de 2018
VendedorLa Galerie Numismatique
Fecha30 de octubre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1868 BB en subasta La Galerie Numismatique - 7 de abril de 2018
VendedorLa Galerie Numismatique
Fecha7 de abril de 2018
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1868 BB en subasta La Galerie Numismatique - 9 de noviembre de 2017
VendedorLa Galerie Numismatique
Fecha9 de noviembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1868 BB en subasta Teutoburger - 25 de febrero de 2017
VendedorTeutoburger
Fecha25 de febrero de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1868 BB en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 2 francos 1868 BB en subasta Emporium Hamburg - 13 de mayo de 2016
VendedorEmporium Hamburg
Fecha13 de mayo de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 2 francos 1868 BB en subasta Jean ELSEN - 12 de marzo de 2016
VendedorJean ELSEN
Fecha12 de marzo de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 2 francos 1868 BB en subasta Gorny & Mosch - 9 de octubre de 2015
VendedorGorny & Mosch
Fecha9 de octubre de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 2 francos 1868 BB en subasta Auctiones - 22 de marzo de 2015
VendedorAuctiones
Fecha22 de marzo de 2015
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1868 BB en subasta Künker - 12 de marzo de 2014
VendedorKünker
Fecha12 de marzo de 2014
ConservaciónAU
Precio
******
Francia 2 francos 1868 BB en subasta Auctiones - 20 de octubre de 2013
VendedorAuctiones
Fecha20 de octubre de 2013
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1868 BB en subasta Teutoburger - 24 de mayo de 2013
VendedorTeutoburger
Fecha24 de mayo de 2013
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 2 francos 1868 BB en subasta Numis.be - 21 de mayo de 2013
VendedorNumis.be
Fecha21 de mayo de 2013
ConservaciónF
Precio
Francia 2 francos 1868 BB en subasta Van Acker Coin Auctions - 7 de febrero de 2026
VendedorVan Acker Coin Auctions
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 2 francos del 1868. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1868. BB es de 150 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1868 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1868 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1868. BB?

Para vender 2 francos del 1868, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

