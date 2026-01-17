flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1866 BB "Tipo 1866-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 2 francos 1866 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 2 francos 1866 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2894 oz) 9 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,089,824

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal2 francos
  • Año1866
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:140 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1866 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (64)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1866 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 116 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 2000. La subasta tuvo lugar el 20 de mayo de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1866 BB en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 de septiembre de 2025
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
189 $
Precio en la divisa de la subasta 160 EUR
Francia 2 francos 1866 BB en subasta Nomisma - 10 de septiembre de 2025
VendedorNomisma
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
164 $
Precio en la divisa de la subasta 140 EUR
Francia 2 francos 1866 BB en subasta Numisbalt - 7 de septiembre de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha7 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 BB en subasta Nomisma - 6 de septiembre de 2025
VendedorNomisma
Fecha6 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1866 BB en subasta Stack's - 25 de febrero de 2025
VendedorStack's
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1866 BB en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1866 BB en subasta Heritage - 30 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha30 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1866 BB en subasta Aureo & Calicó - 16 de octubre de 2024
VendedorAureo & Calicó
Fecha16 de octubre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1866 BB en subasta NumisCorner - 16 de junio de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU55
Precio
Francia 2 francos 1866 BB en subasta Nomisma Aste - 1 de abril de 2024
VendedorNomisma Aste
Fecha1 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1866 BB en subasta Nomisma Aste - 13 de noviembre de 2023
VendedorNomisma Aste
Fecha13 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1866 BB en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 de septiembre de 2023
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha21 de septiembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1866 BB en subasta WAG - 27 de agosto de 2023
VendedorWAG
Fecha27 de agosto de 2023
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1866 BB en subasta Nomisma Aste - 24 de agosto de 2023
VendedorNomisma Aste
Fecha24 de agosto de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1866 BB en subasta Nomisma Aste - 31 de enero de 2023
VendedorNomisma Aste
Fecha31 de enero de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1866 BB en subasta Alexander - 15 de enero de 2023
VendedorAlexander
Fecha15 de enero de 2023
ConservaciónAU55
Precio
Francia 2 francos 1866 BB en subasta Aurora Numismatica - 9 de octubre de 2021
VendedorAurora Numismatica
Fecha9 de octubre de 2021
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 2 francos 1866 BB en subasta Jean ELSEN - 5 de junio de 2021
VendedorJean ELSEN
Fecha5 de junio de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1866 BB en subasta Katz - 18 de abril de 2021
VendedorKatz
Fecha18 de abril de 2021
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1866 BB en subasta Aurora Numismatica - 3 de octubre de 2020
VendedorAurora Numismatica
Fecha3 de octubre de 2020
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1866 BB en subasta Coinhouse - 29 de marzo de 2020
VendedorCoinhouse
Fecha29 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 2 francos 1866 BB en subasta Spink - 18 de enero de 2026
VendedorSpink
Fecha18 de enero de 2026
ConservaciónUNC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 2 francos del 1866. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1866. BB es de 140 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1866 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1866 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1866. BB?

Para vender 2 francos del 1866, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

